Anna Heiser öffnet sich auf Instagram: Das vermisst sie in Namibia besonders

Namibia - 2017 lernte Anna Heiser (33) ihre große Liebe, Gerald (38), in der RTL-Kuppelshow "Bauer sucht Frau" kennen und lieben. Kurz darauf packten die beiden ihre Koffer, zogen auf eine kleine Farm in Namibia, gründeten dort eine Familie und scheinen seither überglücklich. Dennoch gibt es gewisse Dinge aus ihrer Heimat, die der jungen Momfluencerin ziemlich fehlen.

In einem sentimentalen Post berichtete Anna Heiser (33), was ihr in Namibia am meisten fehlt. © Instagram/Screenshot/anna_m._heiser

Dazu gehören neben ihrer Familie und Freunden aus Deutschland sowie Polen auch die vier Jahreszeiten, wie die 33-Jährige am heutigen Sonntag in einem Beitrag auf Instagram verriet.

"Ich vermisse den Frühling, in dem die Welt aus dem Winterschlaf erwacht. Den Duft des Flieders und der Pfingstrosen…", begann sie unter einer Bilderreihe von sich zu schwärmen, auf der sie glücklich vor sich hin strahlt und dabei eine Handvoll Kirchen in die Kamera hält.

"Ich vermisse den Sommer mit dem Geschmack von frischen Erdbeeren und Kirschen. Den Duft des Waldes nach einem Regenschauer." Auch Erinnerungen an den Herbst "mit all seinen Farben", sowie an den Winter mit seiner Weihnachtsstimmung würden ihr ein Gefühl von Heimweh vermitteln.

Und das ist auch kein Wunder. Schließlich gibt es in Namibia keine Jahreszeiten, so wie wir sie in Deutschland kennen. Stattdessen gibt es Nass- und Trockenperioden. Die Temperatur ändert sich über das Jahr hinweg kaum – stattdessen schwankt sie stark zwischen Tag und Nacht.