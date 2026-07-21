Gerüchteküche brodelt: Verraten diese Fotos Beziehung von YouTuber und Model-Influencerin?
Köln/Split (Kroatien) - Normalerweise unterhält YouTuber "Ceddo" (27) seine Fans mit unzähligen Experimenten, Shows und Städtetrips. Hinter der Kamera scheint der Kölner sein Glück offenbar mit einer Mega-Influencerin zu genießen.
Mehr als 1,3 Millionen Leute folgen Cedric Gosse auf seinen zwei YouTube-Accounts - hinzu kommen rund 400.000 Follower auf Instagram.
Spitzfindige Fans wollen unter all jenen ein Model als mutmaßlich neue Freundin des 27-Jährigen entdeckt haben.
Die Rede ist von Influencerin Angelina Frerk (23)!
Auslöser für die wilden Spekulationen um eine potenzielle Beziehung der beiden sind frische Urlaubsfotos aus Kroatien, die beide neulich in extrem identischen Umgebungen hochgeladen hatten.
Unter anderem auf einem Foto, auf dem mutmaßlich die Influencerin ihre Beine um den Kopf des 27-Jährigen schlingt, wollen User eindeutig ein Muttermal auf dem linken Oberschenkel der 23-Jährigen erkannt haben.
Auch eine kleine Narbe am Knöchel scheint für einige Fans Beweis genug zu sein, dass zwischen den beiden einiges läuft.
Fans spekulieren: Sind "Ceddo" und Angelina Frerk wirklich ein Paar?
Ebenso sollen Angelina und Cedric fast die gleichen Momentaufnahmen rund um das WM-Finale aus einem Restaurant geteilt haben - nur aus unterschiedlichen Blickwinkeln.
Neugierige Fans bringt das allerdings nicht zum Schweigen, im Gegenteil! Die Gerüchteküche brodelt seitdem unaufhaltsam.
Ein weiteres Indiz der heutigen Internet-Kultur: Beide folgen sich gegenseitig auf Instagram, wollen also bloß keinen Moment des anderen verpassen.
Unter den Beiträgen sammeln sich daher schon jetzt haufenweise positive Kommentare, die den beiden zur mutmaßlichen Beziehung gratulieren.
Offiziell bestätigt oder dementiert haben "Ceddo" und Angelina Frerk die aktuellen Liebesgerüchte noch nicht. Ist das wohl nur noch eine Frage der Zeit?
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/Angelina Frerk, Screenshot/Instagram/Ceddo