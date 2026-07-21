Gerüchteküche brodelt: Verraten diese Fotos Beziehung von YouTuber und Model-Influencerin?

Köln/Split (Kroatien) - Normalerweise unterhält YouTuber "Ceddo" (27) seine Fans mit unzähligen Experimenten, Shows und Städtetrips. Hinter der Kamera scheint der Kölner sein Glück offenbar mit einer Mega-Influencerin zu genießen.

Selbes Meer, selbe felsiger Hintergrund: Sind diese Urlaubsfotos das finale Indiz? © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Angelina Frerk, Screenshot/Instagram/Ceddo

Mehr als 1,3 Millionen Leute folgen Cedric Gosse auf seinen zwei YouTube-Accounts - hinzu kommen rund 400.000 Follower auf Instagram.

Spitzfindige Fans wollen unter all jenen ein Model als mutmaßlich neue Freundin des 27-Jährigen entdeckt haben.

Die Rede ist von Influencerin Angelina Frerk (23)!

Auslöser für die wilden Spekulationen um eine potenzielle Beziehung der beiden sind frische Urlaubsfotos aus Kroatien, die beide neulich in extrem identischen Umgebungen hochgeladen hatten.

Unter anderem auf einem Foto, auf dem mutmaßlich die Influencerin ihre Beine um den Kopf des 27-Jährigen schlingt, wollen User eindeutig ein Muttermal auf dem linken Oberschenkel der 23-Jährigen erkannt haben.

Auch eine kleine Narbe am Knöchel scheint für einige Fans Beweis genug zu sein, dass zwischen den beiden einiges läuft.