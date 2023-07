"Gesicht ruiniert": Bachelor-Babe Sam offenbart irren Beauty-Fail

Hamburg - Dass an der ehemaligen " Bachelor "- Kandidatin Samantha Abdul (33) nicht mehr alles echt ist, ist längst kein Geheimnis mehr.

Samantha Abdul (33) bereut ihren Eingriff zutiefst. © Fotomontage: Instagram/samantha_abdul

Aus ihren Eingriffen macht Sam normalerweise auch keinen Hehl - bis auf eine Ausnahme. In ihrem Broadcast-Channel auf Instagram hat sie nun eine Beauty-Sünde mit ihren Fans geteilt, über die sie bisher noch kein Wort verloren hat.

"Ich habe etwas machen lassen an meinem Gesicht und das war der allergrößte Bullshit, den ich hätte machen können", ärgert sich die Blondine in ihrem veröffentlichten Video.

Der Eingriff liege bereits etwa 1,5 Jahre zurück. Damals habe sie sich beim Beauty-Doc Kollagen-Fäden im Wangenbereich setzen lassen, in der Hoffnung auf ein strafferes Gesicht. Nun ist jedoch genau das Gegenteil eingetreten: Durch die Fäden haben sich ungewollte Fältchen in ihrem sonst so faltenfreien Gesicht gebildet.

Für die 33-Jährige schwer zu ertragen. Wie sie weiter zugibt, habe sie den Eingriff auch nicht bei einem Arzt durchführen lassen, "weil mir jegliche Ärzte davon abgeraten haben."