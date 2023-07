Samantha Abdul reagiert auf Kommentar und holt zum Rundumschlag aus: "Sorry, das ist mein Face"

Zu unnatürlich? Einer Followerin gefielen Samantha Abduls (33) Bilder offenbar gar nicht. © Screenshot/Instagram/samantha_abdul

Zuletzt postete die 33-Jährige, die sich seit geraumer Zeit als Tätowiererin verdingt, gleich drei Bilder von sich, die offenbar nicht alle Follower gewohnt heiß und sexy fanden.

Insbesondere einer Frau missfiel der "unnatürliche" Look der Hamburgerin und war der Meinung, das auch öffentlich in den Kommentaren zur Bildergalerie kundtun zu müssen. "Langsam wird's unnatürlich. Sorry", beurteilte sie das Aussehen von Sam in ihren Direktnachrichten.

Gefallen lassen wollte diese sich das nicht. Kurzerhand griff sie die "Kritik" unter anderem in ihrer Instagram-Story auf.

"Sorry, das ist mein Face", so die erboste Influencerin. "Sorry, so sehe ich nun mal aus. Auf diesem Bild sehe ich so aus, wenn ich abends mal ausgehe und mich mal schminke. Und da habe ich nicht einmal dolles Make-up drauf", betonte Sam am Sonntag.

"Da ist kein Filler drin, ich habe keine Maske auf, ich hab gar nichts. Ich habe nicht einmal fake Lashes drauf. Aber das ist mein fucking Face. Und wenn mein Face gemacht ist ... Who cares?"

Offensichtlich die ein oder andere Followerin ... Bekannt ist, dass Samantha zumindest zwei Nasen-Operationen hinter sich gebracht hat. Inwieweit sie noch weiter nachgeholfen hat, ist unbekannt, aber auch nicht das, worum es der Influencerin geht.