Konnte nicht so weitergehen: YouTuber Liont wies sich selbst in Psychiatrie ein

Hamburg - Als " LiontTV " (33) war er einer der größten deutschen YouTuber in den 2010er-Jahren. Nach der Trennung von Dagi Bee (31) zog er sich zurück.

Liont (33) berichtete bei "deep und deutlich" darüber, dass er keine unbeschwerte Kindheit hatte. © Screenshot: YouTube/deep und deutlich

In dem Format "deep und deutlich" sprach "Liont" mit bürgerlichen Namen Timoteo Micael Gonzalez Gonzalez offen über seine schwierige Kindheit.

Seine Mutter brachte ihn mit 18 Jahren auf die Welt und war mit der Situation überfordert. "Sie hat immer zuerst auf sich geschaut, bevor sie auf ihre Kinder geschaut hat", sagte Liont.

Alle paar Jahre hatte seine Mutter demnach einen neuen Partner und sie zogen um. Für Liont bedeutete das vor allem eins: Kein stabiles Umfeld, keinen Halt und keine Sicherheit zu haben.

"Ich hatte nie ein richtiges Zuhause, weil wir alle drei bis vier Jahre umgezogen sind." Schon früh hatte er das Gefühl, auf sich allein gestellt zu sein und entwickelte eine Zwangsstörung.

Mit zehn Jahren begann er eine Angst vorm Teufel zu entwickeln oder hatte Angst davor, jemanden zu verletzen. "Wenn zum Beispiel eine Gabel auf dem Tisch lag, hatte ich Angst, dass ich die nehme und jemanden damit absteche", erzählte der 33-Jährige.

Zusätzlich hatte er auch Angst davor, sich selbst etwas anzutun oder einfach die "Luft anzuhalten und zu sterben".