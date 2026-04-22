Gewalt-Kommentar von Freund Christian Wolf: Das hält Romina Palm von geschmackloser Wortwahl

Zypern - Fast eine Woche schon steht Fitness-Unternehmer Christian Wolf (30) wegen eines fragwürdigen Kommentars gegen eine österreichische Wissenschaftlerin auf Instagram in der Kritik. Jetzt hat erstmals Romina Palm (26) ihr Schweigen gebrochen und öffentlich Position bezogen.

Model Romina Palm (26) hat sich jüngst kurz und knapp zu den Anschuldigungen gegen ihren Verlobten geäußert. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Christian Wolf, Screenshot/Instagram/Romina Palm

Im Detail geht es um die Formulierung, dass der 30-Jährige Wissenschafts-Influencerin Sophie Imhof (29) nach ihrer Kritik gerne "ins Gesicht treten" wollen würde.

Nachdem schon seine Ex-Freundin Antonia Elena (32) öffentlich gegen ihren Verflossenen gestänkert und ihm Doppelmoral vorgeworfen hatte, meldet sich jetzt Romina Palm.

Die soll den Papa ihrer Tochter nämlich unmittelbar nach Veröffentlichung des Kommentars darauf angesprochen und ihn zur Vernunft gebracht haben. "Ich habe Christian direkt persönlich damit konfrontiert und gesagt, was ich von dem Kommentar halte, als ich das gelesen habe. Er hat es verstanden und eingesehen", erklärt die Auswanderin über Instagram.

Die Folge: eine öffentliche Entschuldigung des 30-Jährigen und ein dickes Eingeständnis. Trotzdem will sich die ehemalige "GNTM"-Kandidatin davon möglichst fernhalten, stellt sie klar.