Gil Ofarim im Dschungelcamp: Musiker liefert unerwartete Entschuldigung

Die Dschungelcamper versuchen weiter, Gil Ofarim etwas zum Davidstern-Vorfall zu entlocken. Das hatte nun offenbar Erfolg.

Von Eric Mittmann

Gold Coast (Australien) - Tag 12 im Dschungel - während Gil Ofarim (43) weiter auf seiner Verschwiegenheitsklausel besteht, versuchen die anderen Camper, dem Musiker doch noch etwas zum Davidstern-Skandal in Leipzig zu entlocken. Das führte nun sogar zu einer überraschenden Entschuldigung!

Gil Ofarim (43), das Chamäleon. So zumindest scheint ihn Mit-Camper Stephen Dürr (51) derzeit zu sehen - und das sorgte nun für eine unerwartete Entschuldigung. © RTL Allerdings nicht etwa gegenüber dem Hotel-Mitarbeiter, dem der Sänger damals Antisemitismus vorgeworfen hatte, sondern gegenüber der Messestadt Leipzig. "Der Vorfall ereignete sich in Leipzig, aber der Vorfall und alles, was ich dazu sagen darf, hatte nie etwas mit der Stadt Leipzig zu tun", beteuerte Ofarim in der Reality-Show. "Das hatte nie etwas mit dem Bundesland Sachsen zu tun, und es sollte nie so rüberkommen. Wenn dem so ist, dann möchte ich mich entschuldigen bei den Bürgern von Leipzig." Die Entschuldigung erfolgte im Zuge eines Spiels, bei dem die Kandidaten Tier-Figuren auswählen sollten, die ihre Mit-Camper passend repräsentieren. So überreichte Reality-Star Samira Yavuz (32) ihrer Kollegin Eva Benetatou (33) etwa eine Schlange, was natürlich gleich zu neuem Ärger zwischen den beiden führte. Schauspieler Stephen Dürr (51) wählte für Gil hingegen das Chamäleon und hatte dazu gleich noch eine spannende Erklärung parat.

Der Davidstern-Skandal hatte sich 2021 in einem Hotel in Leipzig ereignet. Laut Ofarim hatte der Vorfall jedoch nie etwas mit der Messestadt oder auch Sachsen zu tun. © claudiodivizia/123RF

Stephen Dürr über Ofarim: "Nicht gut, dass du wie ein Chamäleon agierst"