Gil Ofarim bekomme genug Geld "für das, was du bist": Eskaliert Beef mit Ariel jetzt so richtig?

Gold Coast (Australien) - Die Nerven liegen blank im Dschungelcamp - zumindest bei Gil Ofarim (43), der keine Lust mehr hat auf die ständigen Vorwürfe seiner Mitstreiter. Der Nikotinentzug tut sein Übriges. Und so gerät er wieder mit Ariel (22) aneinander.

Gil Ofarim (43) und Ariel (22) werden in diesem Leben keine Freunde mehr. © RTL

Nachdem die beiden aus der so semi-erfolgreichen Dschungelprüfung zurückkommen, freuen sich die meisten Camper über die erspielten fünf Sterne.

Umut fragt, ob sie als Team so weit klargekommen sind. Ariel bestätigt das - sie hätten miteinander reden müssen. Gil sieht das offenbar nicht so, sie hätten eher die ganze Zeit gestritten.

"Entweder kannst du ruhig sein, oder du kannst ausflippen wie ein Killer-Chihuahua", sagt er zu Hardy Krüger (57) und Patrick Romer (30) und dreht Ariel dabei den Rücken zu.

"Sag mir das ins Gesicht, bitte", fordert die Schweizerin entgeistert. "Sei froh, dass du überhaupt da bist mit so einer fetten Gage und hier sitzt."

Auf Gils Frage, was er denn bekomme, setzt Ariel noch einen drauf: "Ich glaube genug für das, was du bist." Das hat gesessen und lässt nicht nur den Musiker sprachlos und genervt zurück. "Das war ein bisschen too much", interveniert Hardy, freut sich aber auch über die Sterne-Ausbeute.

"Keinen einzigen Stern hat sie geholt", meckert Gil und geht.