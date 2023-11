Der Fall Gil Ofarim: Ein Video, das ein ganzes Land empörte

Selten hat ein Justizfall in Sachsen die Gemüter so sehr erhitzt wie der Fall Gil Ofarim (41). Ab Dienstag sitzt der Sänger nun selbst auf der Anklagebank.

Von Alexander Bischoff

Leipzig - Selten hat ein Justizfall in Sachsen die Gemüter so sehr erhitzt wie der Fall Gil Ofarim (41). Der Sohn des israelischen Musikers Abi Ofarim (1937 bis 2018) behauptete vor gut zwei Jahren, in einem Leipziger Hotel antisemitisch beleidigt worden zu sein. Doch die Staatsanwaltschaft glaubt ihm nicht. Ab Dienstag sitzt der Sänger nun selbst auf der Anklagebank. Der sieht dem Prozess erwartungsvoll entgegen.

Gil Ofarim (41) veröffentlichte vor zwei Jahren ein Video mit einem Antisemitismus-Vorwurf gegen ein Leipziger Hotel. Nun wird ihm aber der Prozess gemacht. © Bildmontage: Instagram/gilofarim Er hockte vor dem Westin Hotel in Leipzig, hielt seine Kette mit Davidstern in die Handykamera und erzählte Ungeheures. In seinem am 4. Oktober 2021 auf Instagram veröffentlichten Video behauptete Gil Ofarim, dass er am Empfangstresen aufgefordert worden sei, seinen Davidstern einzupacken, ansonsten könne er nicht einchecken. Eine Welle der Empörung schwappte daraufhin durchs Land, es gab Demonstrationen, Politiker, Verbände und Medien verurteilten ad hoc das Hotel. Die Staatsanwaltschaft ermittelte. Zwei Jahre später ist von den Vorwürfen juristisch nichts übrig geblieben, das Verfahren gegen den Empfangschef des Hotels längst eingestellt. Und für Ofarim hat sich das Blatt gewendet. Die Staatsanwaltschaft erhob Anklage gegen den Künstler - wegen falscher Verdächtigung und Verleumdung sowie wegen falscher Versicherung an Eides Statt in Tateinheit mit Betrug.

Mittweidaer Digital-Forensiker Dirk Labudde soll Ketten-Aussage klären