Gil Ofarim bekomme genug Geld "für das, was du bist": Eskaliert Beef mit Ariel jetzt so richtig?
Gold Coast (Australien) - Die Nerven liegen blank im Dschungelcamp - zumindest bei Gil Ofarim (43), der keine Lust mehr hat auf die ständigen Vorwürfe seiner Mitstreiter. Der Nikotinentzug tut sein Übriges. Und so gerät er wieder mit Ariel (22) aneinander.
Nachdem die beiden aus der so semi-erfolgreichen Dschungelprüfung zurückkommen, freuen sich die meisten Camper über die erspielten fünf Sterne.
Umut fragt, ob sie als Team so weit klargekommen sind. Ariel bestätigt das - sie hätten miteinander reden müssen. Gil sieht das offenbar nicht so, sie hätten eher die ganze Zeit gestritten.
"Entweder kannst du ruhig sein, oder du kannst ausflippen wie ein Killer-Chihuahua", sagt er zu Hardy Krüger (57) und Patrick Romer (30) und dreht Ariel dabei den Rücken zu.
"Sag mir das ins Gesicht, bitte", fordert die Schweizerin entgeistert. "Sei froh, dass du überhaupt da bist mit so einer fetten Gage und hier sitzt."
Auf Gils Frage, was er denn bekomme, setzt Ariel noch einen drauf: "Ich glaube genug für das, was du bist." Das hat gesessen und lässt nicht nur den Musiker sprachlos und genervt zurück. "Das war ein bisschen too much", interveniert Hardy, freut sich aber auch über die Sterne-Ausbeute.
"Keinen einzigen Stern hat sie geholt", meckert Gil und geht.
Dschungelcamp 2026: Wann redet Gil Ofarim endlich?
Schon zuvor hatte er sich im Dschungeltelefon darüber beschwert, dass manche Leute immer nur über dieses eine Thema reden wollen. "Irgendwann ist auch gut."
Zack, steht Eva Benetatou (33) wenig später vor ihm und will wissen, ob er denn wirklich gar nichts dazu beitragen oder die Fragen der Mitkandidaten beantworten wolle.
Wieder beruft sich der 43-Jährige darauf, nicht viel reden zu dürfen. "Du hast keine Ahnung, wie sehr mir das auf der Zunge brennt, wenn ich von allen Seiten verurteilt oder beschimpft werde. Aber ich darf nichts sagen", versucht er, das Gespräch mit einem imaginären Reißverschluss vor dem Mund zu beenden.
Gleichzeitig verweist er auf ein Interview, das er dem Stern im vergangenen Jahr gegeben hat. "Ich glaube, die haben alle 18.000 Seiten des Verfahrens gelesen. Was die geschrieben haben, war interessant. Wer eins und eins zusammenzählt und ein bisschen was in der Birne hat, kommt selber zu dem Schluss", lässt Gil Spielraum für eigene Interpretationen.
Eva fällt es schwer, sein Verhalten einzuschätzen. "Vielleicht hat er die erste Woche abgesessen und möchte die nächste Woche abwarten, um später etwas zu erzählen, damit er hier länger drin bleiben kann", mutmaßt sie.
Ob Gil tatsächlich noch etwas erzählt, wird sich in den nächsten Tagen zeigen, er darf bis mindestens Samstag noch im Camp bleiben. "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" läuft noch bis zum 9. Februar immer täglich zur Primetime um 20.15 Uhr bei RTL und auf Abruf bei RTL+.
Titelfoto: Bildmontage: RTL