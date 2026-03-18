In hohen Stiefeln durch LA: Leder-Look von Laura Wontorra raubt Fans den Atem
Los Angeles (USA) - Laura Wontorra sorgt erneut für Schnappatmung bei ihren Fans. Auslöser ist das Outfit der 37-Jährigen, das sie in ihrem jüngsten Netz-Beitrag trägt.
Gemeinsam mit ihrem Vater Jörg Wontorra (77) ist die RTL-Moderatorin und Sport-Journalistin derzeit in den Vereinigten Staaten von Amerika unterwegs, genauer gesagt in Los Angeles. Ihre Follower nimmt sie via Social Media natürlich gerne mit.
Auf Instagram teilte Laura jetzt einen kurzen Clip, der sie bei einem entspannten Abendspaziergang durch die Straßen von West Hollywood zeigt. Dabei stach den Betrachtern vor allem wieder der Look der "Grill den Henssler"-Gastgeberin ins Auge.
In schwarzer Lederjacke und hohen Stiefeln posiert die TV-Bekanntheit sichtlich gut gelaunt für die Kamera, tänzelt lachend über einen Zebrastreifen und streckt ihren Fans dabei frech die Zunge raus.
Ihre langen braunen Haare trägt die ausgewiesene Fußball-Fachfrau weitestgehend offen über ihren Rücken fallend. Eine kleine schwarze Tasche mit glitzernder Schnalle rundet den lässigen Westcoast-Style perfekt ab.
Laura Wontorra und Papa Jörg aus beruflichen Gründen in Los Angeles
Es dauerte nur wenige Stunden und der Post war wieder mit vielen tausend Like-Herzen versehen.
In der Kommentarspalte hagelte es zudem wieder etliche Komplimente. Von "Göttin auf zwei Beinen" bis zur "Playboy"-Forderung war erneut alles dabei.
Tatsächlich schien Laura den Abend in der US-Metropole sehr genossen zu haben. Bleibt nur die Frage zu klären: Was macht die 37-Jährige mit ihrem Vater in West Hollywood?
So viel sei verraten: Es ist kein Erholungsurlaub - ganz im Gegenteil. Das Vater-Tochter-Duo ist aus beruflichen Gründen nach Übersee gereist.
Denn: In drei Monaten startet die größte Fußball-WM aller Zeiten. Laura wird aus dem MagentaTV-Studio in New York und von den Top-Spielen direkt aus den Stadien berichten.
Vorab nimmt sie das Publikum mit auf eine Reise durch die Gastgeberländer: Dort haben jetzt die Dreharbeiten zu der vierteiligen Doku-Serie "Wontorras World Cup - Vater. Tochter. WM." begonnen. Die erste Folge gibt es am 14. Mai exklusiv bei MagentaTV.
Titelfoto: Sven Hoppe/dpa