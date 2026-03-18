In hohen Stiefeln durch LA: Leder-Look von Laura Wontorra raubt Fans den Atem

Los Angeles (USA) - Laura Wontorra sorgt erneut für Schnappatmung bei ihren Fans. Auslöser ist das Outfit der 37-Jährigen, das sie in ihrem jüngsten Netz-Beitrag trägt.

Laura Wontorra (37) sorgt mit der Wahl ihrer Outfits immer wieder für Begeisterung im Netz. © Sven Hoppe/dpa

Gemeinsam mit ihrem Vater Jörg Wontorra (77) ist die RTL-Moderatorin und Sport-Journalistin derzeit in den Vereinigten Staaten von Amerika unterwegs, genauer gesagt in Los Angeles. Ihre Follower nimmt sie via Social Media natürlich gerne mit.

Auf Instagram teilte Laura jetzt einen kurzen Clip, der sie bei einem entspannten Abendspaziergang durch die Straßen von West Hollywood zeigt. Dabei stach den Betrachtern vor allem wieder der Look der "Grill den Henssler"-Gastgeberin ins Auge.

In schwarzer Lederjacke und hohen Stiefeln posiert die TV-Bekanntheit sichtlich gut gelaunt für die Kamera, tänzelt lachend über einen Zebrastreifen und streckt ihren Fans dabei frech die Zunge raus.

Ihre langen braunen Haare trägt die ausgewiesene Fußball-Fachfrau weitestgehend offen über ihren Rücken fallend. Eine kleine schwarze Tasche mit glitzernder Schnalle rundet den lässigen Westcoast-Style perfekt ab.