Prozessstart im November: Das wird Gil Ofarim zur Last gelegt!

Leipzig - Mitte Juli gab die Staatsanwaltschaft Leipzig bekannt, dass der Prozess gegen Sänger Gil Ofarim (49) vor dem Landgericht im November startet. Doch was genau wird dem Promi nun vorgeworfen?

"Gil Ofarim wird der Prozess wegen falscher Verdächtigung und Verleumdung gemacht, außerdem steht eine falsche Versicherung an Eides Statt im Raum", fasst der Rechts-Experte aus Köln aus einem Schreiben der Staatsanwaltschaft zusammen.

Das Instagram-Video von Gil Ofarim ging im Herbst 2021 viral. Wegen der dort aufgestellten Behauptungen könnte er sich wegen Verleumdung und falscher Verdächtigung strafbar gemacht haben. © Screenshots/Instagram/gilofarim

Nicht zu verwechseln sei der Straftatbestand mit dem Vorwurf der Verleumdung, wobei es sich um unwahre Tatsachen handelt, die wider besten Wissens behauptet werden.

"Das Verhalten bei einer Verleumdung zielt darauf ab, jemanden in seiner Ehre zu verletzten - in diesem Fall den Mitarbeiter des Hotels", so Solmecke.

Bei beiden Vorwürfen muss Ofarim jedoch erst nachgewiesen werden, dass die Behauptungen aus seinem viral gegangenen Video auf Instagram wirklich falsch sind.

Besonders geprüft werden muss beispielsweise, inwiefern der Sänger seine Kette mit Davidstern-Anhänger sichtbar über seiner Oberbekleidung getragen hat, als es zu der vermeintlichen antisemitischen Beleidigung durch den Hotelmitarbeiter und weitere Hotelgäste kam.

Zu diesem Zwecke werden während der zehn Prozesstagen zahlreiche Zeugen und Beweise aufgeführt.