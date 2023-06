Fast nackt! Gina-Lisa geht mit Reality-Star auf Tuchfühlung

Frankfurt am Main/Miltenberg - Was war denn da los? Gina-Lisa Lohfink (36) eng umschlungen und beinahe so, wie Gott sie schuf, zusammen mit einem Kollegen aus dem Reality-TV-Kosmos. Doch wer war der Glückliche, der sich im Adam-und-Eva-Kostüm am Kurvenreichtum der Society-Lady ergötzen durfte?

Für einen Videodreh kamen sich Reality-TV-Teilnehmer Calvin Kleinen (31) und Gina-Lisa Lohfink (36) ganz schön nahe. © Montage: Instagram/ginalisa2309, Instagram-Story/ginalisa2309

Um eine Antwort darauf zu finden, reichte ein Blick in die Instagram-Story der 36-Jährigen, die einst durch die Teilnahme an der dritten "Germany's Next Topmodel"-Staffel bundesweiten Ruhm erlangte. Am Montagmorgen sah man Gina-Lisa bereits in ihrem Auto auf dem Weg ins hessische Miltenberg.

Dabei saß sie vorbildlicherweise lediglich auf dem Beifahrersitz. Gesteuert wurde das Vehikel schließlich von dem Mann, der wenig später mit weitaus weniger Bekleidung an ihrer Seite stehen sollte. Dabei handelte es sich um niemand Geringeren als den ehemaligen "Temptation Island"-Kandidat Calvin Kleinen (31).

Auch dieser ließ an diesem besonderen Tag sein Smartphone fleißig mitlaufen und zeigte sich in einer seiner Storys schließlich in dem Outfit, das er und seine Drehpartnerin für das bevorstehende Shooting tragen würden.

Und so hüllten sich Calvin und Gina-Lisa für die Aufnahme eines Videos, das wohl zu einem neuen Song gehören soll, lediglich in Palmblätter, die gerade einmal die intimsten Stellen bedeckte. Kurz darauf ging es dann auch schon auf Tuchfühlung, was der auch als Rapper aktive TV-Star sichtlich genoss.

Und auch Gina-Lisa schienen Dreh und Kostümierung sichtlich zugesagt zu haben.