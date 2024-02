Flocke oder Stephie: Hat Gina-Lisa ihren Ehe-Partner schon gefunden?

Frankfurt am Main - Bei der Suche nach dem richtigen Partner fürs Leben könnte für Gina-Lisa Lohfink (37) die Entscheidung gefallen zu sein.

Zudem gestand die hessische Blondine nach einem gemeinsamen Wellness-Tag Stephie ihre Heiratspläne, worauf diese ebenfalls irritiert reagierte. Beides fühlte sich für die 28-Jährige schlecht an, aber: "Ich glaube, es ist schlimmer, dass es einen Konkurrenten gibt."

In der aktuellen Doppelfolge der Serie musste Gina-Lisa erst einmal beiden Kandidaten klar machen, dass sie sich auch noch mit jemand anderem datet. Und wie erwartet reagierten beide geschockt.

Klar ist jedenfalls: Der Termin für die Trauung in Las Vegas steht und mittlerweile ist auch das Brautkleid gekauft. Zur Partnersuche hatte die 37-Jährige nur drei Monate zur Verfügung und bereits die Hälfte der Zeit ist abgelaufen. Im Rennen ist neben Stephie noch Kevin "Flocke" Patzer (26), den sie aus dem " Forsthaus Rampensau " kennt.

Ganz sicher sein sollte man da aber nicht, denn noch kann viel passieren in der Doku-Soap "Für Gina-Lisa läuten die Hochzeitsglocken."

So wie es aussieht, wird sie in Las Vegas eine Frau ehelichen: die frühere "Bachelor"- und "Princess Charming"-Kandidatin Stephie Stark (28)!

Flocke schildert Gina-Lisas Mutter Petra seine Absichten, doch die glaubt nicht, dass er der Richtige ist. © Screenshot Joyn

Am nächsten Morgen kam es zur großen Aussprache, bei der Flocke deutlich seine Eifersucht auf Stephie zeigte - und das imponierte der ehemaligen GNTM-Kandidatin. "Das Gefühl für Flocke ist für mich nach diesem Gespräch wieder intensiver geworden", meinte sie.

Dann ging es in die heiße Phase, denn Gina-Lisa stellte Flocke ihrer Mutter Petra vor. Im Zwiegespräch zeigte sich der 26-Jährige sehr entschlossen.

"Ich meine das zu 100 Prozent ernst. Ich will die Hochzeit auch in Deutschland nachholen; mit allem drum und dran", machte Flocke klar, dass er Gina-Lisa wirklich ehelichen will.

Bei Petra kamen aber Zweifel auf. "Ganz ehrlich glaube ich nicht, dass er der Mann an Gina-Lisas Seite sein könnte. Ich mag ihn total gerne, aber er ist zu jung und zu flippig", sagte sie nach dem Gespräch.