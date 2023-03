Fans feiern Gina-Lisas neuen Look: Brünett im prall-pinken Minikleid!

Frankfurt am Main/Zürich - Model und Influencerin Gina-Lisa Lohfink (36) hat das vergangene Wochenende in der Schweiz verbracht und sich dort einen etwas anderen Style verpassen lassen, den ihre Community auf Instagram gerade ordentlich feiert.

Die Community findet das jedenfalls umwerfend, wie die vielen Flammen, Herzen, verliebten Emojis und Kommentare wie" Queen Gina-Lisa very hot" nahelegen.

Und Leonora hat offensichtlich gute Arbeit geleistet. Denn mit nicht mehr ganz so blonden, sondern nunmehr braunen welligen Extensions sieht Gina-Lisa tatsächlich wieder ganz anders aus. Dazu kommt sie im knappen, pinken und prall gefüllten Minikleid mit farblich passender Strickjacke daher.

Auch von der Friseurin gibt's ein "Merci vielmal" an Gina-Lisa. "Vielen Dank für Dein Vertrauen, meine Liebe, das schätze ich sehr", schreibt sie.

Außerdem habe sie sich "fresh machen lassen", freut sie sich. Dabei dankt sie der "süßen Maus Leonora" von einem Schweizer Friseursalon für den "krassen Look".

"Ich hatte ein stressiges, arbeitsreiches, aber dennoch wunderschönes Wochenende in der Schweiz", berichtet die 36-Jährige zu einigen neuen Fotos, die sie mit ihren Followern geteilt hat.

Eine Followerin fasst Gina-Lisas Look dann auch sehr treffend zusammen. Sie schreibt: "Die Haarfarbe ist super und das Make-up! Zum Style passt das Pink perfekt!! Pretty Lady-Kracher! Hingucker!"

So hatte Gina-Lisa im Post der Community einen guten Start in die Woche gewünscht und nachgefragt, wie denn das Wochenende bei ihren Fans so verlaufen war.

Einige antworten darauf. Eine Followerin macht sich darüber dann aber lustig. Sie fragt ironisch: "Als ob sie unsere Kommentare lesen und uns antworten würde, richtig?"

Anders als erwartet reagiert Gina-Lisa aber tatsächlich auf den Post. Sie schreibt: "Nicht alle, dafür sind es zu viele, aber einige werden gelesen und manche auch beantwortet."