"Vampir-Lifting": Gina-Lisa unterzieht sich blutiger Beauty-Prozedur

Frankfurt am Main/Wiesbaden - Gina-Lisa Lohfink (36) ist ja dafür bekannt, sich für ihr Aussehen immer mal wieder gern unters Messer zu legen und auch darüber hinaus so einiges über sich ergehen zu lassen. So auch jetzt wieder.

Ein bisschen gepikst hat das Vampir-Lifting schon, aber Gina-Lisa Lohfink (36) hat die Prozedur tapfer über sich ergehen lassen. © Bild-Montage: Screenshot Gina-Lisa Lohfink/Instagram, Gina-Lisa Lohfink/Instagram

"Vampir-Lifting" nennt sich die Prozedur umgangssprachlich, der sich die 36-jährige frühere "Germany's Next Topmodel"-Kandidatin in einer Praxis für ästhetische Medizin in Wiesbaden unterzogen hat.

Dabei wird der Kundin zunächst Blut abgenommen. In der Zentrifuge trennt man dann das Plasma ab, das der Beauty-Doc anschließend der Kundin mit kleinen Nadeln unter die Haut spritzt.

"Das machen in den USA doch alle, ich will das auch ausprobieren, weil schön ist man ja niemals genug", sagte Gina-Lisa kurz vor der Behandlung der "Bild". Und sie gibt zu: "Ich bin süchtig nach Schönheit! Ich liebe es, mich damit zu beschäftigen!"



Damit man die Begegnung mit der Nadel besser aushält, wird zuvor das Gesicht mit einer speziellen Creme betäubt.

Aber so ganz schmerzfrei ist das "Vampir-Lifiting" dann wohl doch nicht. In Selfie-Videos, die während der Behandlung gemacht wurden und die Gina-Lisa in ihrer Instagram-Story mit der Community geteilt hat, gibt sie zu: "Es pikst schon ...".