Gina-Lisa Lohfink zum Anfassen: "Euer Traum wird wahr!"

Frankfurt am Main/Rödermark - Die Fans von Model und Reality-Darstellerin Gina-Lisa Lohfink können ihr Idol bald bei sich zu Hause zum Anfassen haben. Wie das geht, verriet die 38-Jährige am gestrigen Freitag auf Instagram.

"Ich habe einen Scanner hier. Und warum habe ich einen Scanner hier bei mir daheim? Was hier immer bei mir daheim so alles abgeht, das ist doch der Wahnsinn", steigerte die Ex-Kandidatin der Nackedei-Show "Adam sucht Eva" die Spannung, bevor sie das Geheimnis lüftete.

Gina meldete sich mit einer Story aus ihrer Wohnung in Rödermark nahe Frankfurt am Main: "So, Ihr Lieben, endlich wieder zu Hause."

In drei Instagram-Einträgen vom gestrigen Freitag ist die 38-Jährige in verschiedenen Posen in dem Körperscanner zu sehen. Sollten diese Fotos die Vorlagen für die kommenden Figuren von Gina-Lisa Lohfink zeigen, so werden diese Puppen wohl das Model mit einem eng am Körper anliegenden kurzen weißen Kleid darstellen.