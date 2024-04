Gina-Lisa macht verlockendes Angebot, doch ein Detail schockt ihre Fans

Frankfurt am Main - Gina-Lisa Lohfink (37) ist mittlerweile eine alte Häsin in Sachen Selbstvermarktung und weiß, wie man im Gespräch bleibt. Von einer ihrer jüngsten Aktionen erhoffte sie sich wohl einen dementsprechenden Effekt. Doch das erste Feedback war nicht nur positiv.

Ein gemeinsames Shooting mit Gina-Lisa Lohfink (37)? Das ist ab sofort tatsächlich möglich - hat aber auch seinen Preis. © Montage: Instagram/ginalisa2309

Um was geht es aber ganz genau? In einem Instagram-Video vom gestrigen Dienstagabend grinst die Reality-TV-Blondine freudestrahlend und in einen auffälligen Trainingsanzug gekleidet in die Kameralinse. Mit ihrer aktuellsten Idee, die auch eine Art Goodie für ihre Fans sein sollte, hielt sie dann auch nicht lange hinter dem Berg.

Denn tatsächlich verkündete sie, dass es ab sofort möglich sei, mit ihr gemeinsam ein professionelles Fotoshooting zu absolvieren. Dass es dabei durchaus heiß zugehen könnte, stellten die letzten Wochen und Monate eindrucksvoll unter Beweis.

Immer wieder verzückte Gina-Lisa ihre Follower mit tiefen Einblicken und wenig Stoff an ihrem mitunter chirurgisch aufgepimpten Körper. Doch im Rahmen des Events bekommt man nicht nur Gina-Lisa an die Seite gestellt. So Gina-Lisas Haus- und Hof-Fotograf Fabian Otto für die Aufnahmen verantwortlich, während ihre Visagistin des Vertrauens, Viviana Villalobos, für das perfekte Make-up sorgt.

Bewerbungen für das exklusive Angebot können laut der seit Kurzem wieder in festen Händen befindlichen Society-Lady ab sofort per E-Mail direkt an sie gerichtet werden.

Per se ist ein gemeinsames Shooting mit dem Lieblings-Promi durchaus eine spannende Sache, die sicherlich nicht jede Person des öffentlichen Lebens in dieser Form anbietet. Doch hat die Sache auch einen gewaltigen Haken.