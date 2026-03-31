Gina-Lisa von Reality-Stars total genervt: "Ich finde es heute schlimm"

Frankfurt am Main - Seit 20 Jahren ist Gina-Lisa Lohfink (39) bereits im damals noch jungen Business der Reality-Stars sehr erfolgreich unterwegs. Seitdem hat sich viel geändert, aber nicht zum Besseren, findet die gebürtige Hessin.

Schon seit 20 Jahren steht Reality-Star Gina-Lisa Lohfink (39) in der Öffentlichkeit. © Rolf Vennenbernd/dpa

"Ich finde es heute schlimm! Viele Newcomer sind eingebildet und denken, sie sind etwas Besseres", ärgert sich Gina-Lisa im Interview mit TAG24.

"Mein Aussehen ist nicht echt, aber mein Herz ist echt", fährt sie fort. "Ich bin loyal, ich bin gerade, ich entschuldige mich, wenn ich Fehler mache." Viele der Newcomer seien genau dies nicht, hätten Star-Allüren.

Das merkten auch die Produzenten der Reality-Formate, sagt sie. "Die loben die alte Generation, Leute wie Kader Loth oder Cosimo Citiolo. Wir sind lustig, wir bedanken uns, wir wissen das alles zu schätzen. Da werden halt einfach immer wieder die alten Hasen gebucht."

Jungen Menschen würde sie allerdings nicht mehr empfehlen, eine Karriere als Reality-Star einzuschlagen. "Das Business ist ein Haifisch-Becken: fressen oder gefressen werden", sagt Gina-Lisa und empfiehlt: "Man muss sich ganz genau überlegen - für die Psyche, für die Nerven -, ob man so etwas wirklich machen möchte, ob man dafür stark genug ist."

Man müsse damit klarkommen, "wenn Leute, die dich überhaupt nicht kennen, schlecht von dir reden und Dinge über dich behaupten, die nicht stimmen: Das kann schon ekelig werden."