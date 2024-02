Gina-Lisas Reality-Soap: Liebesparty für Diogo wird zum totalen Desaster!

"Bei Gina-Lisa läuten die Hochzeitsglocken": Eigentlich sollte Diogo Sangre der Mann an Gina-Lisa Lohfinks Seite werden, doch der sorgt für einen Eklat.

Von Marc Thomé

Frankfurt am Main/Köln - In 90 Tagen will Gina-Lisa Lohfink (37) in Las Vegas heiraten. Alles ist geplant, bis auf eines: Der richtige Partner fehlt noch. Ganz oben auf Gina-Lisas Liste stand Diogo Sangre (29), allerdings ging ihr "Antrag" komplett in die Hose.

In 90 Tagen ist die Hochzeit für Gina-Lisa Lohfink (37) in Las Vegas geplant. Allerdings fehlt noch der richtige Partner. © Seven.One/Boris Breuer Aber eins nach dem anderen: "Bei Gina-Lisa läuten die Hochzeitsglocken" heißt die neue Dokusoap, deren ersten zwei Episoden es ab heute beim Streamingdienst "Joyn" zu sehen gibt. In dem Format will Gina-Lisa den Partner fürs Leben finden, wofür ihr genau drei Monate Zeit bleiben. Und in Diogo, dem sie bereits während der gemeinsamen Zeit im "Forsthaus Rampensau" näher gekommen war, hatte sie auch bereits einen Favoriten. "Er ist der heißeste Anwärter", so die 37-Jährige. "Er ist zurzeit die Nummer eins bei mir!" Jetzt hieß es für sie nur noch, Diogo ihr Anliegen angemessen mitzuteilen. Da bot es sich perfekt an, dass der Kölner kurz vor seinem 29. Geburtstag stand. Eine Überraschungsparty sollte den richtigen Rahmen für den Heiratswunsch bieten. Gina-Lisa Lohfink Gina-Lisa verrät: An dieser heißen Reality-Show nimmt sie teil! Mit Freundin und "Rampensau"-Partnerin Elsa Latifaj (18) bereitete sie dann in Köln alles aufwendig in einer schicken Location vor. Und da eine Party ohne Gäste nichts taugt, wurde kurzum nahezu die komplette Besatzung des "Forsthaus Rampensau" aktiviert. Diogo sollte schließlich von Gina-Lisa unter einem Vorwand zur großen Party gelockt werden.

Gina-Lisas Überraschungsparty geht vollkommen in die Hose

Gina-Lisa ist sich nach der verkorksten Party erst einmal sicher: Diogo ist nicht der Richtige für sie! (Archivbild) © Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa "Was ich alles für ihn organisiert habe. Da wird er sich freuen. Da wird er mir um den Hals fallen und vielleicht weint er sogar", war sich Frau Lohfink sicher, dass die Aktion ein voller Erfolg wird. Doch bereits bei der Wahl der Ausgeh-Klamotten gab es erste Differenzen zwischen Diogo und Gina-Lisa. Er mochte es eben eher leger, sie steckte in einem schwarzen Etwas, das mehr zeigte als verbarg. "Das sieht aus, als würden wir auf eine Porno-Veranstaltung gehen", kommentierte Diogo dann auch abschätzig. Da sprach Gina-Lisas Gesichtsausdruck bereits Bände. Auf der Party wurde es nicht besser. Hier hatte Diogo zwar Spaß mit den anderen Gästen, um Gina-Lisa kümmerte er sich allerdings überhaupt nicht. Dann eskalierte die Situation, als Diogo Gina-Lisa zum Tanzen auffordern sollte, darauf aber partout keine Lust hatte. Gina-Lisa Lohfink Starke Veränderung: Süßer Fratz ist heute kaum wiederzuerkennen Der ebenfalls anwesende "Flocke" Patzer (25) nahm seinen "Rampensau"-"Bro" daraufhin beiseite und fragte ganz direkt: "Hast Du denn keine Gefühle für sie?" Diogos Antwort: "Ich finde sie cool, aber ich habe keine Gefühle für sie." Damit war die Sache geklärt.

Hatte Diogo Sangre auch noch eine Affäre mit Christina Dimitriou?

Und weil das noch nicht genug war, hatten Freunde von Gina-Lisa ihr auch noch genau an diesem Abend per Handy ein bösartiges Gerücht übermittelt. Während der Zeit nach dem "Forsthaus", in der sie bereits das ein oder andere Date mit Diogo hatte, habe der eine Affäre mit "Temptation Island"-Sternchen Christina Dimitriou (32) gehabt. Das war's dann fürs Erste mit Gina-Lisas Heiratsplänen. "So 'n Typen will ich überhaupt nicht haben", lautete ihr Fazit. Aber die Uhr tickt und in drei Monaten geht's vor den Traualtar.