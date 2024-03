Hochzeitsglocken bei Gina-Lisa? Auf Zusammenbruch folgt bitteres Ende

Eigentlich sollten für Gina-Lisa Lohfink in Las Vegas die Hochzeitsglocken läuten, doch aus dem geplanten Happy End wurde eine bittere Enttäuschung.

Von Marc Thomé

Frankfurt am Main/Las Vegas - Eigentlich wollte Gina-Lisa Lohfink (37) in Las Vegas ein rauschendes Hochzeitsfest feiern, doch es kam alles ganz anders und an die Stelle eines Happy Ends trat bittere Enttäuschung auf allen Seiten.

Bei der Aussprache am Tag der geplanten Hochzeit gestand Gina-Lisa (37, r.) Flocke (25, l.) und Stephie (28, M.), dass sie doch nicht die Richtigen für sie sind. © Screenshot Joyn 90 Tage hatte die Blondine im Rahmen der Doku-Soap "Für Gina-Lisa läuten die Hochzeitsglocken" Zeit, um den Partner fürs Leben zu finden und als krönenden Abschluss in der Glitzer-Metropole zu heiraten.

Und mit Kevin "Flocke" Platzer (25) und Stephanie Stark (28) schien Gina-Lisa auch zwei aussichtsreiche Kandidaten gefunden zu haben. Aber anstatt sich für einen der beiden zu entscheiden, zog die 37-Jährige am Tag der geplanten Hochzeit die Reißleine und blies alle Feierlichkeiten ab. Gina-Lisa Lohfink Heiratet Gina-Lisa nun Flocke oder Stephie? Mit dieser Entscheidung hat niemand gerechnet! "Ich heirate nicht, wenn ich es nicht fühle", hatte sich Gina-Lisa eingestehen müssen, dass sie den oder die Richtige(n) eben doch noch nicht gefunden hat. Eigentlich hätten zwei letzte Dates in Las Vegas entscheiden sollen, ob Flocke oder Stephie das Rennen um ihre Hand gewinnen. Doch schon mit der Landung in Las Vegas merkte man Gina-Lisa an, dass sie mit der Situation zusehends überfordert war.

Stephie (l.) will von Gina-Lisa nach dem verunglückten Date wissen, was denn eigentlich mit ihr los ist. © Screenshot Joyn Die sonst so gut gelaunte Hessin wirkte wie ausgewechselt - im negativen Sinne. Und so gingen auch die finalen Dates komplett in die Hose, obwohl sich Flocke und Stephie unglaublich viel Mühe gaben. Aber egal ob im Ferrari-Cabrio mit Flocke oder auf der idyllischen Ranch mit Stephie, Gina-Lisa hatte an allem etwas auszusetzen, ein Lächeln kam ihr schon gar nicht mehr über die Lippen. Trauriger Höhepunkt: Zwischen den beiden Dates war die 37-Jährige auch körperlich so fertig, dass sie eine Infusion verabreicht bekam. "Ich habe die ganze Nacht geweint und mich übergeben", machte sie klar, wie sehr die komplizierte Situation an ihr zehrt. Gina-Lisa Lohfink Gefühls-Chaos bei Gina-Lisa: Auf Nacht mit Flocke folgt wilde Knutscherei mit dieser Frau! Aber nicht nur an ihr, auch ihre beiden potenziellen Ehepartner verstanden die Welt nicht mehr. War doch bei den Dates in Deutschland für beide noch alles so harmonisch verlaufen, dass sie sich tatsächlich auf das Abenteuer Hochzeit mit Gina-Lisa einlassen wollten, und jetzt das ...

Zuvor war auch schon das Date mit Flocke (r.) alles andere als harmonisch verlaufen. © Screenshot Joyn

Flocke und Stephie sind sich einig: Es muss an Gina-Lisa liegen