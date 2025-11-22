Krasse Verwandlung: So sieht Gina-Lisa plötzlich nicht mehr aus!
Frankfurt am Main - Da haben selbst ihre größten Fans kaum eine Chance, Reality-Star Gina-Lisa Lohfink (39) wiederzuerkennen.
Denn für das Lifestyle- und Modemagazin "Title" hat sich die 39-Jährige von Fotograf Chris Heimerl ablichten lassen. Und mit ihm und ihren Stylistinnen hat sich Gina-Lisa für die Fotos tatsächlich neu erfunden.
Mit platinblonden Haaren und fast unsichtbaren Augenbrauen in ausgefallenen weißen oder schwarzen Outfits mutet das Ganze tatsächlich eher wie Lady Gaga (39) in ihren extravagantesten Phasen an.
"Ich wollte sie fotografieren, weil ihre liebevolle Art und ihre wunderbare Persönlichkeit mich dazu inspiriert haben, einfach ich selbst zu sein, egal wie ich aussehe", erzählt Fotograf Chris gegenüber "Title". "Sie fand die Idee, sich künstlerisch neu zu erfinden, toll und stimmte sofort zu."
Für Gina-Lisa sind extreme Veränderungen ihres Aussehens ja überhaupt nichts Neues.
In ihrer Vergangenheit hat sie sich immer wieder selbst neu gestaltet und war Dauergast bei den Schönheitschirurgen, bis sie zu so etwas wie ein Gesamtkunstwerk wurde.
Gina-Lisa Lohfinks Shooting für das "Title"-Magazin
"Ich werde immer dieselbe bleiben", betont Gina-Lisa Lohfink
"Ich bin und werde immer dieselbe bleiben, nur mein Aussehen ändert sich. Mein Herz bleibt", betont Gina im "Title"-Magazin, dass sie trotz beständiger äußerlicher Veränderungen in ihrem Inneren eben doch derselbe Mensch geblieben ist.
Seit fast 20 Jahren nimmt nun auch bereits die Öffentlichkeit an diesen Neuerfindungen teil. Nachdem Gina-Lisa Mitte der 2000er-Jahre mehrere Miss-Wahlen gewinnen konnte, bewarb sie sich bei Heidi Klums (52) "Germany's Next Topmodel".
Dort reichte es dann zwar nur für den zwölften Platz. Allerdings hatte sie sich mit ihrer Art und ihrem hessischen Humor hier schon zu einer echten Marke entwickelt.
In der Folge war sie deshalb weniger als Model, als vielmehr zunehmend als Teilnehmerin an diversen Reality-Formaten zu sehen.
Mittlerweile ist sie darüber hinaus eine beliebte Influencerin und wird nach wie vor sehr gerne für Events oder auch für Fotoshootings gebucht, so wie jetzt im "Title"-Magazin.
Titelfoto: Bild-Montage: Gina-Lisa-Lohfink/Instagram