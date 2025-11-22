Krasse Verwandlung: So sieht Gina-Lisa plötzlich nicht mehr aus!

Frankfurt am Main - Da haben selbst ihre größten Fans kaum eine Chance, Reality-Star Gina-Lisa Lohfink (39) wiederzuerkennen.

Für ein Fotoshooting hat sich Gina-Lisa Lohfink (39) einmal mehr komplett verändert. © Bild-Montage: Gina-Lisa-Lohfink/Instagram

Denn für das Lifestyle- und Modemagazin "Title" hat sich die 39-Jährige von Fotograf Chris Heimerl ablichten lassen. Und mit ihm und ihren Stylistinnen hat sich Gina-Lisa für die Fotos tatsächlich neu erfunden.

Mit platinblonden Haaren und fast unsichtbaren Augenbrauen in ausgefallenen weißen oder schwarzen Outfits mutet das Ganze tatsächlich eher wie Lady Gaga (39) in ihren extravagantesten Phasen an.

"Ich wollte sie fotografieren, weil ihre liebevolle Art und ihre wunderbare Persönlichkeit mich dazu inspiriert haben, einfach ich selbst zu sein, egal wie ich aussehe", erzählt Fotograf Chris gegenüber "Title". "Sie fand die Idee, sich künstlerisch neu zu erfinden, toll und stimmte sofort zu."

Für Gina-Lisa sind extreme Veränderungen ihres Aussehens ja überhaupt nichts Neues.

In ihrer Vergangenheit hat sie sich immer wieder selbst neu gestaltet und war Dauergast bei den Schönheitschirurgen, bis sie zu so etwas wie ein Gesamtkunstwerk wurde.