Nach Gina-Lisas Liebes-Rätsel: Ist SIE ihre neue Flamme?

Während die mutmaßlichen Turteltauben sich auf Instagram gegenseitig folgen und unter anderem ein identisches Video der Apartment-eigenen Sauna während eines Urlaubes im Bayerischen Wald in ihren Storys veröffentlichten, ließ eine Aufnahme in La Missys Story kaum noch Zweifel aufkommen.

Bei Gina-Lisas neuer Liebschaft, die laut einem Interview mit der Bild-Zeitung auch schon einige Wochen andauern soll, soll es sich um die Latino-Rapperin La Missy handeln. Wer nun etwas intensiver in die Instagram-Recherche geht, bemerkte vor allem am Osterwochenende, dass sich die Beiträge beider Frauen verdächtig ähneln.

Einige schlaue Füchse merkten in der Kommentarspalte zum Liebes-Post auf Instagram, auf dem nur die Hand des neuen Menschen in Gina-Lisas Leben zu sehen war, nämlich an, dass die unbekannte Person eine Frau ist. Doch nicht nur das: Auch ein Name fiel dabei.

Und auch die Tatsache, dass die Liebschaft wohl bereits in die Zeit zu den Aufnahmen von Gina-Lisas Hochzeits-Show reichte, lässt sich auf La Missys Profil zumindest erahnen. Denn vor einigen Wochen postete die Musikerin, die unter anderem selbst im TV als Kandidatin bei "Take Me Out" aktiv war, Schnappschüsse von einem Strandabschnitt in der Dominikanischen Republik.

Verdächtig: Auch Gina-Lisa ist in diesem Zeitraum auf wohl derselben Strandschaukel abgelichtet worden.