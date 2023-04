Promi-Lady wird zum drallen Osterhäschen, erntet jedoch fragwürdigen Kommentar

Hanau/Frankfurt am Main - Die Osterzeit ist traditionell dafür vorgesehen, diese mit den Liebsten zu verbringen - oder sich in sexy Kostümierung zu präsentieren. Dass man als Promi-Dame damit durchaus fragwürdige Reaktionen hervorruft, hätte Gina-Lisa wohl nicht gedacht.

Passend zum Osterfest präsentierte sich Gina-Lisa Lohfink (36) als sexy Bunny in Black. © Montage: Instagram/ginalisa2309

Gina-Lisa Lohfink (36) weiß seit mittlerweile gut 15 Jahren mit ihrem Auftreten zu polarisieren - und damit im öffentlichen Diskurs präsent zu bleiben. Dass sie das nicht nur aufgrund ihres losen Mundwerkes, sondern auch mit ihren teils gewagten Outfits schafft, bewies sie ausgerechnet zum Osterfest.

In einem aktuellen Instagram-Posting präsentierte sich Gina-Lisa nämlich als komplett in schwarz gekleidetes, sexy Häschen in Leder-Optik. Neben Stöckelschuhen und Netz-Strumpfhosen, durften ein knapper Leder-Rock mit Front-Reißverschluss und ein knappes Oberteil, das fast mehr zeigte, als das es verdeckte, nicht fehlen.

Den krönenden Abschluss, der den Bezug zum aktuellen Feiertag erst richtig herstellte, bildeten die obligatorischen Hasenohren - natürlich ebenfalls ganz in schwarz. Ihren Fans imponierte der Oster-Auftritt der 36-jährigen, einstigen "Germany's Next Topmodel"-Kandidatin durchaus.

Neben Kommentaren wie "sehr hübsch und attraktiv", "Traumfrau schlechthin" und natürlich vielen lieb gemeinten Ostergrüßen, gab es aber auch eine digitale Wortmeldung, die gar nicht so leicht als klar positiv oder gar negativ eingeordnet werden konnte.