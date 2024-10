Gina Schumacher im siebten Himmel: Ausgerechnet hier feiert sie ihre Flitterwochen

Texas (USA) - Zwei Wochen nach ihrer prachtvollen und zugleich extrem lauten Traumhochzeit auf Mallorca ist Gina Schumacher (27) zurück in den USA. So sehen ihre romantischen Flitterwochen aus!

Ja, richtig gelesen. "Oktoberfest in Texas! Wer von euch geht jedes Jahr aufs Oktoberfest und warum findet ihr es toll?", schreibt Gina zu zwei zuckersüßen Schnappschüssen mit ihrem Ehemann.

Inzwischen ist die Schwester von Mick Schumacher (25) zurück auf der heimischen Pferderanch in Texas. Von romantischen und paradiesischen Flitterwochen ist bislang aber keine Spur.

Ende September feierten Gina und Iain ihre Hochzeit in den Bergen Mallorcas. © -/@tali__photography/dpa

Passend zum Thema schmiss sich nämlich auch der gebürtige Brite in Schale und überzeugte vor überschaubarer Kulisse in Lederhosen und weißem Hemd.

Während nur vereinzelte Stimmen den Volksfest-Ableger über dem großen Teich kritisierten, feierten andere hingegen die süßen Fotos des Paares. "Wie knuffig ihr beiden seid" oder "Ihr seid so herrlich normal. Was für ein schönes, natürliches Foto", hinterließen die Fans in den Kommentaren.

Allzu viel Gesellschaft scheinen Gina und Iain nicht zu haben. Im Hintergrund der Momentaufnahmen scheint sich nämlich niemand sonst in die bayerische Kluft geworfen zu haben.

Zuletzt hatte die Familie der 27-Jährigen für dicke Luft in den Bergen Mallorcas gesorgt. Grund dafür soll offenbar die ordentliche Beschallung im Rahmen der Hochzeits-Party gewesen sein. Anwohnende hatten berichtet, dass die Bässe der Musikanlage die Erde bis ins Tal von Port d’Andratx habe beben lassen.