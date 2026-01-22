Ginger Costello-Wollersheim beendet Social-Media-Pause - aus einem traurigen Grund
Düsseldorf - Eigentlich hatte sich Ginger Costello-Wollersheim (39) selbst eine Pause von den sozialen Medien verordnet. Doch diese hat sie nun beendet - aus einem traurigen Grund!
Denn das ehemalige Webcam-Girl hat jetzt auf Instagram öffentlich gemacht, dass ihr geliebter Hund verstorben ist.
"Meine kleine Chihuahua-Maus ist nach fast 13,5 gemeinsamen Jahren von mir gegangen", trauert die Noch-Gattin von Rotlicht-Ikone Bert Wollersheim (74) um ihren Vierbeiner.
Die schreckliche Nachricht vom Tod ihres Hundes habe Ginger erhalten, als sie sich im Ausland aufgehalten habe. Umso schwerer sei der Moment gewesen, als sie davon erfahren habe, da sie nicht bei ihrer Fellnase habe sein können.
"Sie war nicht einfach nur ein Hund. Sie war mein Baby. Mein Herz. Mein Zuhause", verrät die 39-Jährige über ihren geliebten Vierbeiner.
Zu ihrem Chihuahua habe sie eine sehr enge Bindung gehabt und der Hund sei ihr bester Freund gewesen.
Erneute Social-Media-Pause: Ginger Costello-Wollersheim will keine negative Resonanz ertragen müssen
"Ich habe sie mit der Flasche aufgezogen. Sie war immer an meiner Seite und ein Teil von mir", gibt die Schlagersängerin preis.
Wer allerdings nicht verstehe, dass die Liebe zu einem Tier genauso tief sein könne wie zu einem eigenen Kind, der könne diesen Schmerz nie nachempfinden.
Aus diesem Grund wolle sie sich auch wieder aus den sozialen Medien zurückziehen. Denn eines ist klar: in diesem Moment wolle sie keine negative Resonanz ertragen müssen.
"Ich ziehe mich auch deshalb bewusst zurück, weil ich im Moment keine Kraft habe für dumme oder gefühllose Kommentare", macht das 39-jährige ehemalige Webcam-Girl klar.
Die Entscheidung, sich vorerst aus den sozialen Medien zurückzuziehen, solle Ginger, die schon bald bei "Reality Queens" zu sehen ist, Raum geben, zu trauern und die Erinnerungen an die gemeinsame Zeit zu bewahren.
