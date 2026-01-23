Ginger Costello-Wollersheim beendet Social-Media-Pause - aus einem traurigen Grund

Düsseldorf - Eigentlich hatte sich Ginger Costello-Wollersheim (39) selbst eine Pause von den sozialen Medien verordnet. Doch diese hat sie nun beendet - aus einem traurigen Grund!

Ginger Costello-Wollersheim (39) trauert um ihren Hund. © IMAGO / Oliver Langel

Denn das ehemalige Webcam-Girl hat jetzt auf Instagram öffentlich gemacht, dass ihr geliebter Hund verstorben ist.

"Meine kleine Chihuahua-Maus ist nach fast 13,5 gemeinsamen Jahren von mir gegangen", trauert die Noch-Gattin von Rotlicht-Ikone Bert Wollersheim (74) um ihren Vierbeiner.

Die schreckliche Nachricht vom Tod ihres Hundes habe Ginger erhalten, als sie sich im Ausland aufgehalten habe. Umso schwerer sei der Moment gewesen, als sie davon erfahren habe, da sie nicht bei ihrer Fellnase habe sein können.

"Sie war nicht einfach nur ein Hund. Sie war mein Baby. Mein Herz. Mein Zuhause", verrät die 39-Jährige über ihren geliebten Vierbeiner.

Zu ihrem Chihuahua habe sie eine sehr enge Bindung gehabt und der Hund sei ihr bester Freund gewesen.