Giovanni Zarrella verrät: Sohn Gabriel kehrt Familie den Rücken - aus diesem Grund.

Der 16-Jährige spielt inzwischen beim VfB Stuttgart. © Instagram/gabrielzrr (Screenshot)

"Die ganze Liebe am Fußball, die wir haben in dieser Zarrella-Familie plus Talent, haben wir alle an den Jungen übergeben und er liebt diesen Sport", schwärmt der in Deutschland lebende Italiener über die große Leidenschaft von Gabriel.

Damit tritt der 16-Jährige in die Fußstapfen seines Vaters, denn Giovanni war ebenfalls ein guter Kicker. Zunächst spielte er in der Jugend für die AS Roma in seinem Heimatland, anschließend lief er auch für den VfB Stuttgart auf.

Und Gabriel ist in seiner neuen Heimat gut angekommen. Das können seine Anhänger auf seinem Instagram-Kanal sehen.

Dort hält er seine Follower regelmäßig auf dem Laufenden, wie es für ihn bei den Schwaben läuft.

Kurz nach seinem Wechsel veröffentlichte er dort auch ein Foto, auf dem er mit einem Schal des VfB zu sehen ist, und schrieb dazu: "New Chapter".

Für seinen großen Traum hat er aber erst mal seiner Familie den Rücken kehren müssen - zum Leidwesen seiner Eltern.