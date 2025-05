Giovanni Zarrella ganz privat: So denkt er über seine deutsch-italienischen Wurzeln

Giovanni Zarrella zählt zu den beliebtesten Promis des Landes. © Henning Kaiser/dpa

"Ich sage es so: Ein Auto mit deutscher Technik und italienischem Design - was eine perfekte Mischung", erklärte der TV-Publikumsliebling in einem Interview mit der Deutschen Presse-Agentur.

Ähnliches gelte in der Mode, bei einem guten Anzug. "Designt gerne von einem Italiener, geschneidert von einem Deutschen", fasste der Entertainer seine Haltung zusammen.

Zarrella wurde als Sohn italienischer Einwanderer in Hechingen (Baden-Württemberg) geboren.

Er wuchs daher mit beiden Kulturen auf. Als Musiker war er Teil der Casting-Band Bro’Sis, später schaffte er es, sich auch als Solo-Künstler zu etablieren. Zudem moderiert er "Die Giovanni Zarrella Show" im ZDF.

Am Freitag erscheint sein neues Album "Universo", auf dem sich viele Lieder finden, die an Italo-Disco-Pop erinnern.