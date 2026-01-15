Paukenschlag am Lerchenberg: Giovanni Zarrella übernimmt "ZDF-Fernsehgarten"
Köln/Mainz - Seit 2021 lockt die "Giovanni Zarrella Show" zahlreiche Zuschauer vor die TV-Bildschirme. Auf den namensgebenden Moderator wartet jetzt eine besondere Ehre!
Wie das ZDF gegenüber dem Branchenportal "Quotenmeter.de" bestätigte, wird es in diesem Jahr erstmals eine Open-Air-Ausgabe der beliebten Schlager-Sendung geben. Das Set dafür steht auch schon fest und ist ein echter Hammer.
Giovanni Zarrella (47) wird für seine Premiere unter freiem Himmel tatsächlich den berühmt-berüchtigten "ZDF-Fernsehgarten" übernehmen. Aus der Location auf dem Mainzer Lerchenberg begrüßt während der Sommer-Saison sonst immer Andrea Kiewel (60) ihre Zuschauer.
In diesem Jahr wird die 60-Jährige ihr geliebtes "Wohnzimmer" jedoch mit dem Ex-Mitglied der "Popstars"-Band "Bro'Sis" teilen müssen. Details zu seiner Show am Fernsehgarten-Drehort wie ein genaues Datum oder die Gästeliste verriet der Sender nicht.
"Weitere Infos zu dieser Show kommunizieren wir zu gegebener Zeit", erklärte das ZDF in seinem offiziellen Statement lediglich. Doch die Gerüchteküche brodelt bereits.
Wird bei der "Giovanni Zarrella Show" live gesungen?
Laut "Schlagerprofis.de" soll die besondere Ausgabe der "Giovanni Zarrella Show" am Samstag, dem 8. August, aufgezeichnet werden. Die Ausstrahlung im TV sei für den 29. August geplant. Der "Fernsehgarten" bleibt auf seinem Sendeplatz am Sonntagmittag.
Wie das Portal weiter berichtet, könnte dem brandneuen Open-Air-Event im Gegenzug die Live-Show aus der Westfalenhalle in Dortmund zum Opfer fallen. Allerdings gibt es dafür noch keine offizielle Bestätigung.
Spannend wird auch die Antwort auf die Frage sein, ob in der Zarrella-Show live gesungen wird. Schon häufiger hatte "Kiwi" in der Vergangenheit in teils epischer Länge erklärt, warum Livemusik in ihrem "Fernsehgarten" grundsätzlich nicht möglich ist.
Dies sei vor allem organisatorischen und technischen Gründen geschuldet. Dass nur in wenigen Ausnahmefällen kein Playback zum Einsatz kommt, stößt bei den Fans des Kult-Formats immer wieder auf harsche Kritik.
Titelfoto: Jörg Carstensen/dpa pool/dpa