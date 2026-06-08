Fiese Attacke: Ex-Bro'Sis-Kollege rechnet mit Giovanni Zarrella ab
Köln - Giovanni Zarrella (48) ist inzwischen ein begehrter Entertainer. Überall scheint er jedoch nicht Begeisterung auszulösen, wie eine Attacke eines Ex-Kumpels jetzt zeigt.
Denn der Schwabe habe "jetzt Gott sei Dank die Karriere, die er für sich in seinem Kopf immer haben wollte", lästert sein ehemaliger Bro'Sis-Bandkollege Faiz Mangat (45) im Podcast "Rebellcomedy"
Und das, obwohl der Ehemann von Jana Ina Zarrella (49) "für keine fünf Cent gut gesungen" habe.
Zwar sei Giovanni für die Musikgruppe wichtige gewesen, da er - wie Kevin von den Backstreet Boys" - die Band zusammengehalten habe, "aber wenn wir jetzt mal über seine Skills damals reden, war es halt so, jeden Vers, den er gemacht hat: 'Wann bist du fertig?'", verdeutlicht der 45-Jährige.
Der Italiener sei aber vor allem durch seine Ausstrahlung ein wichtiger Faktor für die Band gewesen und man habe ihn stärker als charismatischen Performer wahrgenommen.
Innerhalb der Gruppe sei jedem auch bewusst gewesen, dass Giovannis Rolle lediglich gewesen sei "nett auszusehen für die Mädels", wie der heutige Comedian Faiz dem Host Hany Siam (39) bestätigt.
Giovanni Zarrella gehört inzwischen zu den erfolgreichsten Entertainern
"Er hat halt das italienische", macht der 45-jährige Ex-"Bro'Sis"-Sänger klar.
Allerdings habe Giovanni auf Hany Siam "wie der normalste von euch" gewirkt.
Heute zählt der 48-Jährige zu den erfolgreichsten und begehrtesten Entertainern im deutschen Fernsehen. Denn nach dem Ende von Bro'Sis gelang ihm Schritt für Schritt der Wandel vom Castingstar zum etablierten Moderator und Schlagersänger.
Den größten Erfolg feierte er mit Sicherheit mit seiner "Giovanni Zarrella Show" im ZDF. Inzwischen laufen im Jahr fünf bis sechs Ausgaben.
Seit dem vergangenen Jahr moderiert Giovanni Zarrella - als Nachfolger von Carmen Nebel (69) - auch die große Weihnacht- und Spendengala im Zweiten Deutschen Fernsehen
Titelfoto: Bildmontage: IMAGO / nicepix.world, Henning Kaiser/dpa