Giovanni Zarrella: Wie hat Pizzeria der Eltern ihn geprägt?

Ludwigshafen/Mannheim - Giovanni Zarrella (48) hat in der Pizzeria seiner Eltern viel für seine Shows gelernt.

Moderator Giovanni Zarrella (48) will die Menschen in seiner Show kurz aus dem Alltag holen. © Henning Kaiser/dpa

"Die Menschen kamen rein – und unser Ziel war immer, dass sie glücklicher wieder rausgehen, als sie gekommen sind", erzählte er Miriam Audrey Hannah in der Radio- und Podcast-Show "Music Made in Germany" für die Sender RPR und Radio Regenbogen.

In seiner Show gehe es darum, die Menschen kurz aus ihrem Alltag herauszuziehen und ihnen "Liebe und Wärme zu geben".