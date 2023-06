Glenda Jackson: Zweifache Oscargewinnerin nach "kurzer Krankheit" mit 87 Jahren verstorben

London - Mit Glenda Jackson ist nicht nur eine der großen Schauspielerinnen des 20. Jahrhunderts, sondern auch eine erfolgreiche britische Politikerin von uns gegangen. Die zweifache Oscar -Gewinnerin starb am heutigen Donnerstagmorgen im Alter von 87 Jahre in London, wie Agent Lionel Larner bestätigte.

Glenda Jackson ist im Alter von 87 Jahren verstorben. © ANGELA WEISS/AFP

"Glenda Jackson, zweifach Oscar-prämierte Schauspielerin und Politikerin, ist heute Morgen nach kurzer Krankheit im Beisein ihrer Familie friedlich in ihrem Haus in Blackheath, London, gestorben", hieß es in einem Statement von Larner.

Der Agent fügte hinzu: "Sie hat kürzlich die Dreharbeiten zu 'The Great Escaper' abgeschlossen, in denen sie zusammen mit Michael Caine die Hauptrolle spielte." Erst im Jahre 2015, in ihren späten 70ern, war Jackson zur Schauspielerei zurückgekehrt - zunächst auf der Bühne, dann auch wieder vor der Kamera.

Von 1992 bis 2015 hatte die Britin sich einer gänzlich anderer Karriere gewidmet. In diesen Jahren hatte Jackson für die Labour Party im britischen Unterhaus - der politisch entscheidenden, zweiten Kammer des britischen Parlaments - gesessen.

Doch zu erster Bekanntheit war sie einst als Teil der "Royal Shakespeare Company" in London geworden. Ende der 1960er und Anfang der 70er Jahre gelang ihr schließlich der Aufstieg zu einer der populärsten Schauspielerinnen Großbritanniens.