GNTM-Gewinnerin Luisa Hartema: "Ich bin euch noch Antworten schuldig"

Dadurch, dass sie in den ersten Monaten so vieles gemeinsam erlebt hätten, sei die rosarote Brille schnell passé gewesen. "Dadurch wussten wir, wir können uns immer aufeinander verlassen."

Ihre kleine Tochter Paula kam dann im September vergangenen Jahres auf die Welt. Die Schwangerschaft sei nicht geplant gewesen, so das Model noch einmal deutlich: "Kurz vorher war ich einfach so: Jetzt schwanger, das wäre der absolut falsche Zeitpunkt und dann war das auf einmal so." Sie habe dann auch immer wieder Momente gehabt, in denen sie mit Ängsten zu kämpfen hatte.

Sie habe sich gefragt: "Wie soll das funktionieren?" Doch inzwischen sei sie in die Mutterrolle hineingewachsen und fühle sich dort richtig wohl, auch wenn die Zeit mit einem kleinen Baby natürlich auch anstrengend sei.

"Die Entscheidung wurde uns abgenommen, und das war definitiv das Beste, was hätte passieren können", weiß die Norddeutsche heute.