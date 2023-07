GNTM-Siegerin Luisa Hartema hat heimlich geheiratet: Hier zeigt sie erstmals ihren Mann!

Hamburg/Moormerland - Es ist ein aufregendes Jahr für die " Germany's Next Topmodel "-Siegerin Luisa Hartema: Denn die 28-Jährige erwartet nicht nur ihr erstes Kind, jetzt hat sie auch in aller Stille ihren Freund Max geheiratet.

Bei Instagram veröffentlichte Luisa Hartema (28) einen Videoclip von ihrem Hochzeitstanz. © Screenshot/Instagram/luisahartema_ (Bildmontage)

Zum Wochenende hatte sie ihren Followern nicht nur völlig überraschend das Geschlecht und den Namen ihres noch ungeborenen Kindes in einem Reel verraten. In der Story des Models waren außerdem verdächtige Tischdekorationen, sowie das Bild einer mehrstöckigen Torte aufgetaucht.

Auf Profilen guter Freundinnen bestätigte sich dann, dass Luisa Hartema an diesem Wochenende ganz im Privaten ihren Freund Max geheiratet hat, den sie normalerweise aus der Öffentlichkeit heraushält.

Inzwischen veröffentlichte sie auch selbst in ihrer Story einen kurzen Schwarz-Weiß-Clip, der zeigt, wie sie im Hochzeitskleid in den Armen ihres Mannes und umgeben von Familie und Freunden tanzt. Alles deutet auf eine betont lässige Sommerfeier hin.

Wie die Bild-Zeitung berichtet, soll die Hochzeit der beiden bereits am Freitag in Moormerland (Niedersachsen) in Luisas Heimat stattgefunden haben.

Offenbar eine echte Blitzhochzeit - denn Luisa und Max sollen erst seit einem Jahr zusammen sein.