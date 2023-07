GNTM-Siegerin Luisa Hartema: Verrät sie hier den Namen ihres ungeborenen Babys?

Hamburg/Leer - Nur noch rund acht Wochen, dann darf die Ex-" Germany's Next Topmodel "-Kandidatin Luisa Hartema (28) endlich ihr erstes Kind in den Armen halten.

Luisa Hartema (28) erwartet in wenigen Wochen ihr erstes Kind: Für einen Namen scheint sie sich bereits entschieden zu haben. © Screenshot Instagram/luisahartema_ (Bildmontage)

Das verriet sie ihren Followern nun in einem Instagram-Post. In dem Video dazu zeigte sie, wie sie bereits die Wickelkommode für ihr ungeborenes Kind vorbereitet. Der Nestbau scheint also schon in vollem Gange zu sein. "Die Zeit vergeht einfach wahnsinnig schnell", schrieb die Hamburgerin dazu.

Und weiter: "Am Wochenende haben wir angefangen, das Babybett und Wickelkommode aufzubauen und alles vorzubereiten für unser kleines Wunder."

Doch aufmerksamen Zuschauern dürfte bei der Betrachtung des Videos noch ein Detail besonders ins Auge gefallen sein: Denn auf einer Krabbeldecke ist für einen Moment auch der Name "Paula" zu lesen. Dabei hatte Luise bislang noch nicht einmal das Geschlecht ihres Nachwuchses verraten.

Zwar äußerte sich Luisa nicht ganz eindeutig dazu, ob es sich dabei tatsächlich um den zukünftigen Namen ihrer Tochter handelt. Doch auf die Frage eines Users, bestätigte sie zumindest, dass sie die Decke von Freundinnen geschenkt bekommen habe. "Die haben die auch selber bestickt", so das Model.

Ende Februar dieses Jahres hatte Luisa ihre Schwangerschaft in der Öffentlichkeit verkündet ...