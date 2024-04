Eingesperrt auf Bali: GNTM-Model bittet Fans um Hilfe

Bali - Die ehemalige " Germany's Next Topmodel "-Teilnehmerin Laura Weyel (38) wendet sich mit einer Schocknachricht an ihre Fans. Sie steckt auf Bali fest und braucht Hilfe!

Da dieser aber wohl vernachlässigt wurde und man die Haustür nicht richtig schließen konnte, beschwerte sie sich bei ihrem Vermieter. Da der aber nichts unternahm, zahlte sie weniger Miete, so die 38-Jährige.

Das ehemalige Model war vor einigen Jahren mit ihrem Freund James und ihrer Tochter Seven (7) nach Indonesien gezogen. Dort arbeitet sie als Yoga-Lehrerin und Lebenscoach. Mit ihrer Familie wohnt sie in einer idyllischen Villa mit Garten.

Die drittplatzierte GNTM-Kandidatin (Staffel 2010) erzählte in mehreren Instagram -Videos von ihrer Situation, die mit einem Mieterstreit begann.

Als sich die Gruppe dann zum Zimmer der siebenjährigen Tochter begab, war es genug für Laura. Sie habe eine Frau am Nacken gegriffen und wegschieben wollen. In ihrem Video erklärte sie: "Ich habe niemanden verletzt, ich habe mich verteidigt und mein Kind beschützt."

Im Februar drangen dann zwanzig Personen überraschend in ihre Villa ein. Darunter waren ein Beamter und ein Polizist. Bei dem "Überfall" sollen die Eindringlinge persönliche Gegenstände der Familie aus dem Fenster geworfen haben und den "Emotional Intelligence Coach", wie sie sich selbst bezeichnet, nackt im Garten gefilmt haben.

Laura Weyel will nach Deutschland zurück und ihre kleine Tochter (7) schützen. © Instagram/Screenshot/lauraweyler

"Ich wende mich an euch, weil ich Angst um meine Leben habe", sagte sie unter Tränen in ihrem Video. In den letzten Tagen wurde ihr mit einer Verhaftung und Gefängnis gedroht, weswegen sie "untergetaucht" sei.

Deswegen bittet die 38-Jährige ihre Follower um Hilfe. Ihr Freund und sie wollen ihre Tochter und sich schnellstmöglich in Sicherheit bringen und Bali verlassen.

Gemeinsam mit einem Anwalt will sie nun gegen das "unfaire System" kämpfen, äußerte sie sich weiter. Um die Anwaltskosten zu finanzieren, startete sie einen Spendenaufruf über Instagram.