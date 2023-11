"Goodbye Deutschland"-Star macht mysteriöse Andeutung: Ist sie bald in neuer TV-Show zu sehen?

Im Fitnessstudio bereitet sich die Mama der kleinen Josephine auf ein selbst ernanntes "Abenteuer" vor. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Peggy Jerofke

Die jüngere Vergangenheit dürfte der Ex von Stephan "Steff" Jerkel (54) mit Sicherheit einiges abverlangt haben.

Hintergrund: Gerade einmal sechs Wochen ist es her, da musste der 54-Jährige mit akuter Lungenentzündung in die mallorquinische Notaufnahme.

"Du hast mir echt den Arsch gerettet", bedankte sich der Papa einer kleinen Tochter bei seiner Ex-Verlobten. Die startete an diesem Montag den großen Startschuss in eine sportliche Zukunft, wie sie in einer Story verriet.

"Ich habe euch ja erzählt, dass im Januar etwas Schönes ansteht. Leider habe ich nicht mehr viel Zeit, um mich in Form zu bringen, aber ich gebe jetzt Vollgas und nutze die kurze Zeit, so gut es geht."

Nanu, plant die Gastronomin etwa eine Teilnahme in einer neuen TV-Show? Wahrscheinlich!