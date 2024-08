Grab von Dirk Bach soll verschönert werden, doch Aktion darf aus diesem Grund nicht stattfinden

Der Grund: Die Schwester von Dirks ebenfalls verstorbenen Ehemann Thomas G. ist verantwortlich für die Grabpflege. "Die Schwester von Thomas G. hat unser Angebot zur Pflege der Grabstätte von Dirk Bach und seinem Mann Thomas ohne nähere Begründung abgelehnt", erklärte die Facebook-Gruppe "Melaten-Friedhof" in einem Post.

Der Comedian ist wie sein ebenfalls verstorbener Lebensgefährte auf dem "Melaten-Friedhof" in Köln begraben. © Thomas Banneyer/dpa

"Wir haben zweckgebunden für die Grabstätte Spenden gesammelt und einen Gesamtbetrag von 620 Euro erzielt", so Kranz.

Demnach seien 520 Euro per PayPal eingegangen. Zudem habe er selbst 50 Euro gespendet. Genauso wie eine weitere Spenderin.

Da der Betrag jetzt nicht für das Grab verwendet werden kann, hat der Initiator bereits einen neuen Vorschlag.

"Meine Spende in Höhe von 50 Euro sowie alle nicht zurückgeforderten Beträge werde ich dann Anfang September an das Dirk-Bach-Haus als Spende für die Aidshilfe überweisen. Ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn viele meinem Vorschlag folgen und die Spende möglichst komplett an das Dirk-Bach-Haus geht", führt Kranz aus.

Will jemand jedoch seine Spende zurückhaben, könne er ihm bis zum 31. August 2024 eine persönliche Nachricht mit Angabe des Beitrages und seiner E-Mail über Facebook schreiben.