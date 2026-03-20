Grausame Fernandes-Schilderungen über Ex-Mann Ulmen: So reagiert Ministerpräsident Rhein

Wiesbaden/Mallorca (Spanien) - Zu den grausamen Schilderungen von Collien Fernandes (44) über ihren Ex-Mann Christian Ulmen (50) hat sich nun auch der hessische Ministerpräsident Boris Rhein (54, CDU) geäußert.

Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (54, CDU) zeigt sich betroffen von Collien Fernandes' (44) Lebensgeschichte. © Montage: Michael Kappeler/dpa, Daniel Bockwoldt/dpa

Gegenüber der "Bild" erklärte Rhein: "Die Berichte über die Leidensgeschichte von Collien Fernandes machen mich betroffen. Das zeigt einmal mehr auf schreckliche Weise, dass sexualisierte Gewalt und Unterdrückung wirklich jede Frau treffen kann."

Weiter führt der 54-Jährige aus: "Gegen solche Straf- und Schandtaten müssen wir mit aller Härte vorgehen. Deshalb haben wir als Hessen beim letzten Ministerpräsidentengipfel die Forderung durchgesetzt, Betreiber von Internet- und Social-Media-Plattformen für die Verbreitung intimer Bilder und KI-Deepfakes härter zu bestrafen und eine Beweislastumkehr zulasten der Täter einzuführen."

Zur Erinnerung: Collien Fernandes erhebt im "Spiegel" und auf Instagram schwere Vorwürfe gegen ihren Ex-Mann Christian Ulmen. Der Schauspieler soll sie über Jahre "virtuell vergewaltigt" haben.