Greta auf Dating-Suche: Ihre Oma darf den nächsten Mann auswählen

Berlin/Frankfurt am Main - Dates mit unterschiedlichen Männern sind schon einiger Zeit ein festes Thema von Influencerin Greta Engelfried. In ihrem jüngsten Instagram-Reel gab die 24-Jährige ihrer Dating-Suche eine neue und sehr amüsante Wendung.

Auf Instagram und TikTok spricht Greta Engelfried (24) schon seit längerer Zeit immer wieder über ihre Dates mit unterschiedlichen Männern. © Screenshot/Instagram/greta_e_

"Leute, Oma entscheidet jetzt mein nächstes Hinge-Date", erklärt die aus Bad Homburg bei Frankfurt am Main stammende Wahlberlinerin am Beginn des Clips - "Hinge" ist der Name der Dating-App, die sie verwendet.

"Also, ich zeige Dir jetzt ein paar Bilder, von Leuten, die ich bei Hinge gematcht habe", erklärt Greta danach der älteren Dame.

In der Folge geht die Oma der Influencerin die einzelnen Kandidaten durch, wobei sie teils äußerst bissige Kommentare von sich gibt. Ihre Enkelin hat währenddessen unverkennbar ihren Spaß.

"Das ist der Erste", sagt die 24-Jährige und zeigt ihrer Oma das entsprechende Foto auf ihrem Smartphone. Der Mann sehe aus "wie ein Mädchen", lautet das Urteil der Großmutter.

Beim Anblick einer zweiten Aufnahme des Mannes wird die ältere Dame jedoch versöhnlicher: "Das ist doch nett!", lässt sie ihre Enkelin wissen. "Nur weil er einen Hund in der Hand hat", fügt die Großmutter noch hinzu und ergänzt: "Der ist mir sehr sympathisch, ein Hundefreund."

Die darauffolgenden Dating-Kandidaten kommen bei Gretas Oma deutlich schlechter weg.