Greta Engelfried will keine Beziehung, wünscht sich aber "drei Typen"

Frankfurt am Main/Berlin - Influencerin Greta Engelfried (24, " Love Island ") hat sehr eigenwillige Vorstellungen, wenn es um Liebe und Partnerschaft geht, dies stellte sie in einem am gestrigen Freitagabend veröffentlichten TikTok-Video erneut unter Beweis.

Greta Engelfried (24) reiste Ende vergangenen Jahres für längere Zeit zusammen mit einem Mann durch Thailand. © Montage: Screenshot/Instagram/greta_e_

Die aus der Taunus-Stadt Bad Homburg bei Frankfurt am Main stammende Wahl-Berlinerin war in ihrer Wohnung in der Bundeshauptstadt, als sie den Clip aufnahm.

Die 24-Jährige sitzt in dem Video auf ihrem Bett. Sie ist nicht geschminkt und trägt einen weiten, sehr gemütlich wirkenden Pullover, während sie ihr Statement vorträgt.

"Heute ist so ein richtiger Abend, an dem ich einfach irgendwie jemanden vermisse, mit dem ich kuscheln kann", räumt Greta unverblümt gleich am Beginn ein.

Sie hätte keine Lust rauszugehen oder sich mit einer Freundin zu treffen. Vielmehr stehe ihr der Sinn nach einem "entspannten Filmabend, ein bisschen kuscheln, ein bisschen chillen, ein bisschen labern", erklärt die 24-Jährige.

"Aber irgendwie habe sich so jemanden in Berlin noch nicht, beziehungsweise hatte ich ja kurzfristig, und jetzt muss ich halt wieder von vorne daten, um diese Person kennenzulernen", setzt die Influencerin hinzu.