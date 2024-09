Angebaggert und nicht lockergelassen: Greta Engelfried von diesem Fan total genervt!

Frankfurt am Main/Berlin - Dass mit steigender Bekanntheit nicht nur positive Erfahrungen zu verbinden sind, musste Influencerin und Reality-Star Greta Engelfried (" Love Island ") jetzt mal wieder am eigenen Leben feststellen.

Danach war ein spätes Frühstück (um 14 Uhr) und dann ein Kaltgetränk to go angesagt, mit dem die gebürtige Hessin bestens gelaunt durch Friedrichshain in ihrer Wahlheimat Berlin schlenderte, wie ein Selfie zeigt.

Dokumentiert hat die 25-Jährige das Erlebte am gestrigen Sonntag in ihrer Insta-Story .

In dem Video redet dieser jedenfalls unentwegt auf sie ein. Selbst als sich Greta abwendet, bewusst in die andere Richtung gehen will und noch einen schönen Tag wünscht, lässt ihr liebestoller Verehrer nicht locker und lädt sie in einen Biergarten ein.

Letztlich gelingt Greta dann doch noch der Absprung: Sie müsse jetzt unbedingt weg, da sie mit einer Freundin verabredet sei.

Ob die Story mit der schwer genervten Greta eine abschreckende Wirkung auf weitere allzu lästige Verehrer hat, bleibt abzuwarten ...