Influencerin Greta Engelfried teilt dramatische Kindheitserinnerung mit "traurigen Grüßen"
Berlin/Frankfurt am Main - Heute kann Greta Engelfried (26, "Love Island") darüber lachen, doch als Kind durchlebte sie dramatische Stunden: Die Influencerin veröffentlichte am Dienstag einen Brief, den sie im Alter von acht Jahren verfasste.
"Habe gerade einen Brief gefunden, den ich meiner Mama 2007 geschrieben habe 😂😂", heißt es in der Instagram-Story der Berlinerin.
Dazu ist ein auf kariertem Papier verfasstes Schreiben zu sehen, das mit den Worten "Liebe Mama" beginnt.
Die kindliche Greta erklärt, dass eine Lehrerin an ihrer Schule im Taunus bei Frankfurt am Main nur mit ihr "motze" und das Loben "verlernt" habe. "Das ist traurig!", beschwert sich die Verfasserin und unterstreicht die Aussage durch eine Zeichnung, die ein weinendes Mädchen darstellt.
Die achtjährige Greta versichert ihrer Mutter in dem Brief, dass sie sich zusammenreißen wolle, um in dem Fach Mathematik "nicht schon wieder" eine Vier als Note zu erhalten.
Aus diesem Grund traf die heutige Influencerin als Achtjährige eine für sie damals sicher dramatische Entscheidung: Sie wolle "Reiten ausfallen lassen (aber nicht gern)."
Greta Engelfried als Achtjährige: "Spielen ist für mich mit das Beste, was es gibt!"
Im zweiten Absatz betont die damals noch kleine Greta, dass es ihr generell schwerfalle, ein Hobby für den schulischen Erfolg zu opfern.
Wohl zur Erläuterung, weshalb sie sich dazu entschlossen hat, gerade das Reiten aufzugeben, ist ferner zu lesen: "Spielen ist für mich mit das Beste, was es gibt!" Wenn sie nicht mehr spielen könne, wäre sie "sehr, sehr" traurig.
Unterschrieben ist der Brief an die Mutter mit "traurigen Grüßen" und der Zeichnung eines gebrochenen Herzens. Der kindlichen Greta fiel das Aufgeben des Reitens für bessere Noten an der Schule offenbar sehr schwer.
Gebracht hat das Opfer der Achtjährigen allerdings nicht sehr viel: Greta Engelfried veröffentlichte schon vor längerer Zeit auch Fotos ihres Abschlusszeugnisses an einer Fachoberschule mit den Schwerpunkten Wirtschaft und Verwaltung aus dem Jahr 2017.
Ihre Abschlussnote in dem Fach Mathematik war "ausreichend", also eine Vier.
Titelfoto: Montage: Screenshot/Instagram/greta_e_