Influencerin Greta Engelfried teilt dramatische Kindheitserinnerung mit "traurigen Grüßen"

Berlin/Frankfurt am Main - Heute kann Greta Engelfried (26, " Love Island ") darüber lachen, doch als Kind durchlebte sie dramatische Stunden: Die Influencerin veröffentlichte am Dienstag einen Brief, den sie im Alter von acht Jahren verfasste.

Greta Engelfried (26) wurde als Kandidatin der Dating-Show "Love Island" zu einer Person des öffentlichen Lebens. © Screenshot/Instagram/greta_e_

"Habe gerade einen Brief gefunden, den ich meiner Mama 2007 geschrieben habe 😂😂", heißt es in der Instagram-Story der Berlinerin.

Dazu ist ein auf kariertem Papier verfasstes Schreiben zu sehen, das mit den Worten "Liebe Mama" beginnt.

Die kindliche Greta erklärt, dass eine Lehrerin an ihrer Schule im Taunus bei Frankfurt am Main nur mit ihr "motze" und das Loben "verlernt" habe. "Das ist traurig!", beschwert sich die Verfasserin und unterstreicht die Aussage durch eine Zeichnung, die ein weinendes Mädchen darstellt.

Die achtjährige Greta versichert ihrer Mutter in dem Brief, dass sie sich zusammenreißen wolle, um in dem Fach Mathematik "nicht schon wieder" eine Vier als Note zu erhalten.

Aus diesem Grund traf die heutige Influencerin als Achtjährige eine für sie damals sicher dramatische Entscheidung: Sie wolle "Reiten ausfallen lassen (aber nicht gern)."