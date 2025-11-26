Influencerin Greta verzweifelt: "Mal wieder brauchen wir Männer!"

Philippinen - Influencerin Greta Engelfried (26) ist aktuell zusammen mit einer Freundin auf den Philippinen unterwegs. An einem Strand seufzte sie kürzlich: "Mal wieder brauchen wir Männer!"

Greta Engelfried (26) verzweifelt bei dem Versuch, eine Kokosnuss nur mithilfe von Steinen und Ästen zu öffnen. © Montage: Screenshot/Instagram/greta_e_

"Wir müssen hier auf der Insel überleben, und deshalb versuchen wir jetzt, eine Kokosnuss zu öffnen", berichtet die in Bad Homburg bei Frankfurt aufgewachsene 26-Jährige in ihrem jüngsten Instagram-Reel.

"Ich würde sagen, wir holen uns einen Stein", erklärt Greta weiter.

Im weiteren Verlauf ist in mehreren Szenen zu sehen, wie die Wahl-Berlinerin und ihre Freundin versuchen, die Kokosnuss aufzuschlagen.

Zunächst verwenden die beiden Frauen einen kleineren Stein als Faustkeil, dann versuchen sie, die Schale mit einem Ast aufzustemmen, schließlich schmettern sie die Kokosnuss gegen einen großen Felsen - und jedes Mal scheitern sie. "Wie macht man das denn im Dschungel?", ruft Greta verzweifelt.