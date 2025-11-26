Influencerin Greta verzweifelt: "Mal wieder brauchen wir Männer!"
Philippinen - Influencerin Greta Engelfried (26) ist aktuell zusammen mit einer Freundin auf den Philippinen unterwegs. An einem Strand seufzte sie kürzlich: "Mal wieder brauchen wir Männer!"
"Wir müssen hier auf der Insel überleben, und deshalb versuchen wir jetzt, eine Kokosnuss zu öffnen", berichtet die in Bad Homburg bei Frankfurt aufgewachsene 26-Jährige in ihrem jüngsten Instagram-Reel.
"Ich würde sagen, wir holen uns einen Stein", erklärt Greta weiter.
Im weiteren Verlauf ist in mehreren Szenen zu sehen, wie die Wahl-Berlinerin und ihre Freundin versuchen, die Kokosnuss aufzuschlagen.
Zunächst verwenden die beiden Frauen einen kleineren Stein als Faustkeil, dann versuchen sie, die Schale mit einem Ast aufzustemmen, schließlich schmettern sie die Kokosnuss gegen einen großen Felsen - und jedes Mal scheitern sie. "Wie macht man das denn im Dschungel?", ruft Greta verzweifelt.
Greta Engelfried: "Ich glaube, wir überleben irgendwie"
"Ich sage: Wir würden keine 24 Stunden in der Wildnis überleben", räumt die Freundin der Influencerin das Scheitern der beiden Frauen ein.
Greta Engelfried stimmt ihr lachend zu und ergänzt mit einem Seufzer: "Dann bleibt uns nur eine Sache übrig: Mal wieder brauchen wir Männer!"
Greta und ihre Urlaubsbegleitung wenden sich danach an einige männliche Standbesucher und bitten um Hilfe. Mit deren Unterstützung - und nach diversen weiteren Versuchen - gelingt es schließlich, die Nuss zu öffnen.
"Alter, geil! Die ist gut!", freut sich Greta und trinkt einen Schluck von der Kokosnuss-Milch.
Zum Schluss teilen sich Greta, ihre Freundin und ihre männlichen Helfer die Nuss. "Also, ich glaube, wir überleben irgendwie", beendet die 26-Jährige das Reel.
Titelfoto: Montage: Screenshot/Instagram/greta_e_