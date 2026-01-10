Urlaub endet hot: RTL-Moderatorin Laura Wontorra raubt im Bikini Fans den Atem

Karibik/Köln - Erst Bikini, dann Bibbern: Vor ihrer Rückkehr ins kalte Deutschland hat sich Laura Wontorra (36) noch einmal in knapper Bademode ablichten lassen. Ihren Fans gefällt's!

RTL-Moderatorin Laura Wontorra (36) segelte zwischen den Jahren durch die Karibik. © Hannes P. Albert/dpa

Schon kurz vor Weihnachten hatte die RTL-Moderatorin dem tristen Klima hierzulande den Rücken gekehrt und sich für die Zeit zwischen den Jahren für eine traumhafte Segel-Tour durch die Karibik entschieden – beneidenswert.

Zum Abschluss ihrer unvergesslichen Reise teilte die 36-Jährige auf ihrem Instagram-Kanal noch einmal ihre schönsten Schnappschüsse aus dem Paradies. Schon das erste Foto ist ein echter Hingucker.

"Wonti" posiert darauf in einem eleganten schwarzen Strickkleid, das sogar ihre Unterwäsche durchblitzen lässt. Noch mehr Aufmerksamkeit generiert da nur der danach folgende Bikini-Look.

Wie so oft setzt die Sportjournalistin ihren durchtrainierten Körper auch diesmal wieder perfekt in Szene.

Vor allem ihre langen Beine entlocken den Betrachtern wieder zahlreiche Komplimente. Der Strand und das türkisblaue Meer erledigen den Rest.