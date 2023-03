Greta Thunberg löscht Tweet, der "Auslöschung der Menschheit" bis 2023 prophezeite

Stockholm (Schweden) - 2018 war das Jahr, in dem Greta Thunberg (20) als Klimaaktivistin weltweit berühmt wurde. Damals postete sie einen Beitrag auf Twitter , in dem behauptet wurde, der Klimawandel werde bis 2023 "die gesamte Menschheit auslöschen". Der Tweet ist weg - die Menschheit jedoch nicht.

2018 wurde die damals 16-Jährige zur weltweiten Ikone des Klimaaktivismus. Ein gelöschter Post aus diesem Jahr sorgt nun für Kritik. © OLIVIER MORIN / AFP

Der Tweet der 20-jährigen schwedischen Aktivistin bezog sich auf eine düstere Warnung von James Anderson, Professor für Atmosphärenchemie an der Harvard University, so die US-Zeitung "New York Post".

Anderson behauptete, dass die Verschmutzung durch die Verbrennung fossiler Brennstoffe das Klima um 33 Millionen Jahre in eine Ära zurückdrängt, in der es keine Eiskappen an Nord- und Südpol gab.

Greta zitierte in ihrem Tweet Professor Anderson und schrieb: "Ein führender Klimawissenschaftler warnt davor, dass der Klimawandel die gesamte Menschheit auslöschen wird, wenn wir in den nächsten fünf Jahren nicht aufhören, fossile Brennstoffe zu verwenden."

Nun soll eben dieser Tweet verschwunden sein. Etwa weil die Menschheit im Jahr 2023 noch existiert?

Anderson behauptete nicht direkt, dass die Menschheit bis 2023 ausgelöscht werden würde, sondern dass ihr Ende "nur noch Jahre entfernt" sei, wenn nicht Änderungen geschehen, um die Schäden an den Polen und die Schmelzung des Eises zu stoppen.

In dem Artikel, den Greta zu ihrem Post verlinkte, wurde Professor Anderson wie folgt zitiert: "Die Chance, dass es nach 2022 noch dauerhaftes Eis in der Arktis geben wird, ist im Wesentlichen null."