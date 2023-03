Greta Thunberg protestiert GEGEN Windpark: Polizei muss sie mehrfach wegtragen

Oslo - Ungewöhnlich! Die schwedische Aktivistin Greta Thunberg (20) kämpft gegen einen Windpark auf der Halbinsel Fosen an der Westküste Norwegens und machte es der Polizei am heutigen Mittwoch besonders schwer. Dabei streitet die engagierte Thunberg ansonsten eigentlich FÜR den Ausbau erneuerbarer Energien! Die 20-jährige Demonstrantin setzte sich bei den Protesten vor norwegischen Ministerien in Oslo jedoch für die Rechte indigener Völker ein.