Klimaaktivist reißt Greta Thunberg das Mikro weg!

Amsterdam - Greta Thunberg (20) wurde während einer Klimademo in Amsterdam für ihre Pro-palästinensische Haltung auf der Bühne angegangen.

Der Demonstrant in grüner Jacke hatte genug von den politischen Ansichten Greta Thunbergs (20, l.) zum Nahost-Konflikt. © Screenshot/X/@MarcnesiumHH

Mitten in ihrer Rede am Sonntag betrat einer der Demonstranten die Bühne und entriss Thunberg das Mikrofon.

"Ich bin für eine Klima-Demonstration hergekommen, nicht für politische Ansichten", sprach der in grün gekleidete Mann, während beide noch am Mikro zerrten.

Unmittelbar schritten mehrere Personen ein, um das Handgemenge aufzulösen. Letztlich wurde der Mann von der Bühne geführt.

Unterdessen skandierte die 20-jährige Schwedin "No climate justice on occupied land" (Keine Klimagerechtigkeit auf besetztem Gebiet). Damit spielte sie auf den aktuellen Konflikt im Gaza-Streifen an.

Der Vorfall zeigt, dass nicht alle Anhänger der Klimabewegung mit der Einstellung Thunbergs zum Nahost-Konflikt konform gehen.