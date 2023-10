Klimaaktivistin Greta Thunberg ruft zu Pro-Palästina-Demo auf: "Ziviler Ungehorsam!"

Klimaaktivistin Greta Thunberg (20) hat sich auf Instagram mit Palästina solidarisiert. (Archivbild) © Emilie Holtet/NTB Scanpix/AP/dpa

"Dieser Streik ist ein lautes Signal unserer Empörung über den Genozid in Gaza und den repressiven Staats-Terror in westlichen Ländern gegen all jene, die sich mit Palästina solidarisieren", heißt es in dem Beitrag, den Thunberg auf Instagram teilte.

In dem "Aufruf zum zivilen Ungehorsam" werden Bürger und Geschäfte gebeten, an dem Generalstreik teilzunehmen und am 20. Oktober nicht zur Arbeit oder Uni zu erscheinen, beziehungsweise den Laden nicht zu öffnen.

Während sich ein Großteil der westlichen Welt nach dem Terrorangriff der islamistischen Hamas mit Israel solidarisiert, kommt es auf den Straßen ebenso zu Aufmärschen von Unterstützern Palästinas, die teilweise in Gewalt enden. Für die Aktivisten von "Fridays for Future" offensichtlich kein Problem.

Gerade in Deutschland lösten die Pro-Palästina-Proteste eine Debatte über Antisemitismus aus, da seit Konfliktbeginn vermehrt jüdische Einrichtungen gezielt angegriffen worden sind. Gleichzeitig betonte Kanzler Olaf Scholz (65, SPD), dass man zwischen der Terrororganisation Hamas und den Zivilisten in Gaza unterscheiden müsse.